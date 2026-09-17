Общественники Ингушетии убедились в готовности СИЗО к выборам 

Хусейн Плиев
Фото:
пресс-служба ОФСИН по Ингушетии

Председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Тимур Мартазанов и его заместитель Башир Амирханов посетили следственный изолятор в городе Карабулаке, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ОФСИН России по республике. 

Основными задачами проверки стали условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, также готовность учреждения обеспечить их конституционное право на участие в выборах депутатов Госдумы и Народного собрания региона 18-20 сентября. 

Члены ОНК обошли режимные корпуса, посетили карантинное отделение для вновь прибывших, помещения для осужденных, осмотрели помещение, где будет организовано голосование. Отдельное внимание было уделено информационным стендам с материалами о предстоящих выборах и методическим рекомендациям по проведению голосования в условиях изоляции. 

По итогам визита состоялась рабочая встреча с начальником ОФСИН по Ингушетии Наурби Бекмухамбетовым. Обсуждались вопросы взаимодействия пенитенциарного ведомства с общественностью и вопросы реализации избирательных прав граждан, находящихся под стражей. 

Было отмечено, что учреждение полностью готово к проведению избирательной кампании в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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