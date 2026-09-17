За полгода в Ингушетии выявлено 6 нелегальных участников на финансовом рынке 

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении Банка России, пять бывших кредитных потребительских кооперативов (КПК) не сменили наименования и вводили в заблуждение потребителей о возможности получения у них займов.

Все КПК ранее состояли в реестре Банка России, но были исключены из него и не имеют права использовать в своем наименовании словосочетание «кредитный потребительский кооператив» или аббревиатуру «КПК», равно как и осуществлять деятельность по выдаче займов гражданам. Еще одна компания — общество с ограниченной ответственностью — незаконно публично привлекала инвестиции граждан. Материалы переданы в правоохранительные органы.

«В прошлом году в регионе не было выявлено ни одного нелегала, а в этом — уже шесть. Это тревожный сигнал. Нелегальные кредиторы не подчиняются требованиям регулятора, не соблюдают нормы законодательства и нарушают права потребителей. Особенно опасно, когда под залог берется единственное жилье — в случае просрочки человек может остаться без крыши над головой. Мы рекомендуем перед заключением любого договора проверять организацию в реестрах на сайте Банка России. Если компании там нет — лучше воздержаться от сделки, какой бы выгодной она ни казалась», — прокомментировал руководитель Отделения Банка России по Ингушетии Вадим Зайцев.

Организации с признаками незаконного привлечения инвестиций обещают гражданам гарантированную сверхприбыль или высокую доходность, не имея разрешения на данную деятельность. С августа 2024 года компаниям, не поднадзорным Банку России, запрещено публично привлекать деньги граждан. За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для бизнеса — до 1 миллиона рублей.

Проверить легальность финансовой организации можно на официальном сайте Банка России в разделе «Реестры участников финансового рынка», а также в Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Если вы узнали об организации или проекте с признаками финансовой пирамиды или нелегального кредитора, сообщить об этом можно через интернет-приемную регулятора, говорится в релизе.