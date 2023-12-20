Цифровые возможности: «Ростелеком» охватил оптическим интернетом два населенных пункта в Сунженском районе Ингушетии

Цифровые возможности появились у 500 домохозяйств населенного пункта Алхасты и 650 домохозяйств в Галашках. Общая протяженность построенных в рамках проекта оптоволоконных линий связи составила около 35 километров. Теперь жителям этих сел благодаря высокой скорости интернета по оптике доступны самые требовательные к качеству связи цифровые сервисы. Абоненты могут учиться, работать и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в 4К, играть в компьютерные игры и многое другое.

«Сегодня без интернета невозможно представить жизнь ни в городе, ни в сельской местности. Теперь у жителей двух сел условия для работы, образования, общения и развлечения благодаря современным цифровым технологиям существенно улучшились. Не выходя из дома можно воспользоваться онлайн-банкингом, совершить виртуальный шопинг, дистанционно оплатить коммунальные услуги, проголосовать, получить справку на портале «Госуслуги» и многое другое. В планах — подключить к цифровым технологиям остальные населенные пунктов Сунженского района. Цель — создать всем жителям равные возможности», — рассказал Иса Татиев, глава администрации Сунженского района.

Технология GPON, проложенная по принципу «оптика в дом», позволяет обеспечить интернетом коттеджные поселки или отдельные улицы с частными домами. «Ростелеком» проводит персональный волоконно-оптический кабель прямо в жилище абонента и соединяет его с Wi-Fi-роутером. Сигнал передается на любое устройство, которое можно подключить к интернету: телефон, планшет, компьютер или телевизор.

«География наших работ по строительству оптики охватывает всю республику. Мы уравниваем возможность доступа к современным технологиям для жителей разных по статусу населенных пунктов. Деятельность по формированию цифрового общества, созданию цифровой экономики лежит в плоскости целей, изложенных в стратегии цифрового развития Ингушетии», — прокомментировал Азамат Чахкиев, директор Ингушского филиала «Ростелеком».

Сегодня в Ингушетии интернет по оптике от «Ростелекома» доступен жителям частного сектора в городах Карабулак, Назрань и Сунжа, в селах Гамузиево, Экажево, Плиево, Барсуки, Сурхахи. Вместе со связью в дома ингушей приходят цифровые сервисы по доступным тарифам. Популярный видеосервис Wink предлагает отечественные и зарубежные фильмы и сериалы, аудиокниги «ЛитРес», караоке. Контент регулярно обновляется. При этом сервис позволяет к одному аккаунту подключать до пяти устройств.

Получить более подробную информацию и подать заявку на подключение можно на официальном сайте «Ростелекома» в регионе или по телефону 8 800 301 38 60.

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