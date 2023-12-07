IT-технологии

Эксперт СКИ РАНХиГС о цифровизации и развитии информационных технологий

Елена Акопян: «цифровая трансформация открывает новые горизонты»

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Государство уделяет приоритетное внимание достижению технологического суверенитета в области телекоммуникационных технологий и обеспечению граждан и бизнеса надежными услугами связи.

По указанию Президента Правительство подготовило и утвердило Стратегию развития отрасли связи на ближайшие 12 лет. Подписанный документ формирует условия для построения современной и защищённой информационной инфраструктуры, а также внедрения инновационных решений и технологий.

Важное значение имеет также разработка и внедрение отечественных цифровых решений, способных заменить иностранные ИТ-продукты и превзойти их. Российские разработчики уже доказали свои компетенции в этой области и продолжают создавать востребованный софт. В свою очередь, государственная поддержка развития проектов российских ИТ-компаний в 2023 году превысила 300 млрд рублей.

Напомним, эксперт Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС Елена Акопян ранее отмечала, что внедрение электронных технологий переводит взаимодействие заинтересованных сторон в различных секторах экономики в дистанционный формат. «В целом цифровая трансформация открывает новые горизонты, так как цифровые решения имеют неоспоримые преимущества — повышение скорости совершения операций, мобильность, прозрачность осуществляемых процессов, возможность использования риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности за счет анализа данных в цифровом формате. С каждым годом отмечается рост числа мобильных устройств, растет интернет-активность в используемых мобильных приложениях. В последнее время все большее количество организаций активно вовлечено в процессы разработки, внедрения, продвижения мобильных приложений, систем электронного документооборота, появляются новые платформенные решения. Как следствие, стимулируется развитие IT-сектора», — отметила эксперт.

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