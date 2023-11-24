Антибактериальные препараты появились менее ста лет назад. Однако проблема их использования и быстро развивающаяся резистентность, то есть сопротивляемость организма к заразам, тревожат человечество не одно десятилетие. Ещё Александр Флеминг, открывший пенициллин, в своей речи при получении Нобелевской премии предупреждал, что к использованию антибиотиков нужно подходить серьезно.

С 20 по 26 ноября 2023 года Министерство здравоохранения Российской Федерации объявило неделей борьбы с антимикробной резистентностью, в честь Всемирной недели правильного использования противомикробных препаратов. Присоединились к акции и сотрудники Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ингушетии.

С целью повышения информированности населения о важности профилактики инфекционных болезней и правильного использования противомикробных препаратов они периодически проводят тематические занятия и семинары в школах, вузах и организациях нашей республики. Кроме того, волонтеры центра занимаются распространением информационного материала в виде буклетов и брошюр.

Что такое антимикробная резистентность, каковы правила использования противомикробных препаратов — об этом и другом корреспонденту газеты «Ингушетия» рассказала заведующая отделом разработки, реализации и мониторинга корпоративных программ укрепления здоровья данного центра Лидия Оздоева.

— Препараты антибактериального происхождения появились относительно давно, — напомнила собеседница. — Но проблема использования антимикробных препаратов и быстро развивающаяся резистентность к ним тревожат человечество многие годы. Антибиотикорезистентность — это нечувствительность или устойчивость к антибактериальным препаратам возбудителей инфекционных болезней, которые предназначены для борьбы с ними.

На сегодняшний день данная тема очень актуальна во всем мире. С каждым годом становится меньше антибактериальных препаратов, которые могут воздействовать на бактерии, вызывающие инфекционные заболевания. Было время, когда пациенты не принимали антибиотики самостоятельно. Но в настоящее время все считают, что знают, как их использовать. В итоге чрезмерное и необоснованное их потребление привело к тому, что человечество может остаться без защиты из-за нечувствительности и устойчивости бактерий к данным препаратам.

Оздоева перечислила причины антибиотикорезистентности. Это частое использование антибиотиков в сельском хозяйстве и в рыбоводстве; самолечение, когда население принимает антибактериальные препараты необоснованно, без осмотра и назначения врача; игнорирование дозировки антибактериальных препаратов, которые были назначены врачом, и т. д.

— Никогда не давайте свои антибиотики другим лицам и не используйте оставшиеся антибиотики от предыдущего назначения, так как сам антибиотик после вскрытия хранится только 7 дней, — предостерегает она. — В противном случае он может дать обратную реакцию. Сегодня в мире возросло число инфекций, которые опасны для человека. И чтобы через некоторое время не было такого, что нечем будет лечить инфекцию при широком ассортименте антибактериальных препаратов в аптеках, нужно улучшить профилактику инфекционных заболеваний. Запомните: главное — рационально и по назначению использовать антибиотики.

Также хочу отметить, что фармацевтические компании не заинтересованы в производстве новых препаратов, так как это очень длительный и дорогостоящий процесс, а антибиотикорезистентность формируется крайне быстро.

Только обдуманный подход к данной проблеме позволит нам не допустить дальнейшего развития и распространения устойчивости к антибактериальным препаратам. Поэтому, соблюдайте простые меры профилактики и правила применения антибактериальных препаратов. Каждый человек может способствовать тому, чтобы антибиотики как можно дольше защищали нас от микробов, которые становятся все более опасными.