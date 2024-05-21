В Малгобеке Ингушетии обновляют одну из главных улиц города

Отмечается, что благоустройство территории проводится за счет местного бюджета. Изменение облика одной из центральных улиц существенно улучшит ее состояние, создаст атмосферу комфорта и безопасности.

«В настоящее время там ведется работа по расчистке площадки для дальнейшего устройства парковочной зоны. Проведен демонтаж старых элементов благоустройства. Также проводится обрезка деревьев, представляющих опасность для населения», — подчеркнули в мэрии.

Сотрудники администрации города при помощи вышки обрезают сухие ветви и одновременно придают многолетним деревьям новую форму. Обрезанные маленькие и большие ветви сразу же вывозятся.