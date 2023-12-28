С одними из таких людей, точнее, женщинами, достоинства которых можно перечислять долго, на днях состоялась встреча представителей ингушской интеллигенции и молодежи, приуроченная к Году педагога и наставника. Теплый и непринужденный вечер ингушской поэтессы Айшат Мальсаговой, который собрал большое количество любителей поэзии, был подготовлен и проведен примой ингушского телевидения, заслуженным работником культуры РИ Тамарой Мальсаговой, хорошо известной медиа-аудитории нашей республики.

Открывая встречу, Тамара Хасановна поблагодарила всех присутствующих за возможность в кругу единомышленников поговорить о высоком и сделала очень интересное вступление к основной программе мероприятия, в ходе которого свое слово сказали известные литераторы, деятели науки и культуры и просто любители литературного искусства.

Собравшиеся говорили много приятных слов и в адрес Айшат Магометовны, которая является не только автором огромного количества стихотворных сочинений, но и заслуженным педагогом и наставником, а также и в адрес ведущей программы Тамары Хасановны, которая два раза (с 1993 по 1995 г.) и (с 2009 по 2011 г.) возглавляла ГТРК «Ингушетия», а в перерыве между этими периодами работала в столичных СМИ и федеральных каналах ТВ, была советником Главы Республики Ингушетия и воспитала не одну плеяду телевизионных журналистов, повышая их профессиональное мастерство.

Журналистская деятельность Т. Х. Мальсаговой началась весной 1974 года в Грозненской студии телевидения в качестве диктора. Она вела общественно-политические и молодежные программы, была редактором отдела выпуска программ и главным выпускающим редактором. Но и тогда и сейчас Тамара Хасановна продолжает наставничество: встречается в студийных школах журналистского мастерства и ведет мастер-классы, где она делится с будущими специалистами своим бесценным опытом, а также активно занимается просветительской деятельностью. Сегодня ее воспитанники являются одними из лучших в сфере ТВ.

Отличник телевидения и радио СССР, удостоенная высшей наградой — орденом «За заслуги перед Отечеством», Тамара Мальсагова всегда придавала большое значение повышению статуса родного языка в жизни человека сызмальства, начиная с момента его рождения. Еще во время работы на Чечено-Ингушском телевидении Тамара Хасановна, воспитанная в дружной интернациональной семье, огромное внимание уделяла подготовке передач для детей, которые знакомили маленьких зрителей с народными сказками, поговорками, древними преданиями, прививая им интерес к языку, истории и культуре народа.

Вот и на этой встрече с поэтессой Айшат Мальсаговой ведущая обратила внимание присутствующих на то, что виновница торжества является не только плодотворной поэтессой, но и очень заботливой и ответственной матерью, внимательной бабушкой и гостеприимной хозяйкой, у которой дом всегда полон гостей.

Говорят, мудрость не приходит к человеку при рождении или с возрастом. Мудрость — это нажитый в сложных ситуациях опыт, и только с ним приходит понимание жизни. Эти слова невольно пришли мне на ум, когда бывшие коллеги, друзья и близкие начали говорить о сложной судьбе и непоколебимой силе воли, которыми обладает Айшат Магометовна на протяжении всей своей жизни. Рано оставшись без мужа, она стойко и мужественно перенесла все тяготы по воспитанию семерых детей, каждому из которых дала достойное образование и материнские напутствия.

«Я не понаслышке знаю, что такое жизненные трудности, — признается Айшат, — но не в моих правилах опускать руки и сдаваться. К счастью, мне по жизни попадались только хорошие и порядочные люди, которые помогали держаться на плаву. И во многом эти люди становились моими наставниками, ведь педагог и наставник — это не только тот человек, который стоит у доски и с указкой в руке объясняет новую тему. Нет. Наставничество имеет намного больший обхват направлений и функций. Вот когда я в 1976 году стала студенткой Чечено-Ингушского государственного университета имени Л. Н. Толстого, моим первым наставником стал Мальсагов Ахмет Орцхоевич, мудрый преподаватель, доцент кафедры русской и зарубежной литературы ЧИГУ, профессор, литературный критик, который участвовал в составлении многих учебников для национальных школ. В 1977 году я вышла за него замуж, и, несмотря на то что он рано покинул этот бренный мир, мы прожили с ним очень счастливую жизнь. Даже будучи замужем за Ахметом Орцхоевичем, я продолжала быть его ученицей и видела в нем настоящего друга. А потом, когда я стала преподавать в Грозненском педагогическом училище и сама стала наставником, я не переставала учиться у своих старших товарищей и коллег. Потому как это просто жизненно необходимо. Я не могу судить, каким наставником являюсь я, но, вспоминая своих институтских преподавателей, могу сказать, что эти люди заложили во мне любовь к людям, к профессии, к жизни. Они были высоко образованны, широко эрудированны и потому занимали достойную нишу в воспитании подрастающего поколения. Я всегда равнялась на них. Силой своего примера они старались привить нам всё то хорошее, что заложено в них самих, и глубоко раскрывали наши творческие и эстетические возможности».

Кто знаком с творчеством этой поэтессы, знает, что не существует такой темы, к которой она не обращалась. Это говорит о том, что Айшат Магометовна — разносторонний человек с широким кругозором. Но наиболее близки ей самой, как автору, стихи, посвященные родной Ингушетии, которые пронизаны гордостью и любовью к своей родной земле.

«Да, у меня очень много посвящений родной республике, людям, которыми мы по достоинству можем гордиться, — говорит Айшат. — Но я с таким же удовольствием пишу и про Казахстан и казахстанцев, которые спасли нас, ингушей, от верной погибели в годы высылки. Также с большим трепетом пишу про любимый Грозный, где прошла моя молодость. Понимаете, понятие Родина не останавливается на одной Ингушетии, а вмещает в себя все страны и регионы, которые объединялись когда-то твердым союзом. Я не могу не писать о городах — больших и маленьких, где живут прекрасные люди! К примеру, мне очень нравится город Санкт-Петербург и ленинградцы, хотя я там не жила, а только училась на курсах повышения квалификации всего два месяца с марта по май 1977 года.

Также у меня есть несколько стихов, посвящённых участникам Дикой дивизии, в которой активное участие принимали три брата Мальсаговых, близкие мои родственники по мужу. Это Ахмед, военный офицер, кавалер 4-х Георгиевских крестов, Созерко, автор повести «Адские острова», и мой свёкор Орцхо — писатель, просветитель. Все они являются сыновьями Артагана Мальсагова, снискавшего большое уважение и заслуженную славу среди ингушей. Как мы знаем, осенью 1876 года был сформирован Терско-Горский иррегулярный полк, куда входил ингушский дивизион под предводительством Бунухо Базоркина, а одним из первых офицеров этого дивизиона был зачислен прапорщик Артаган Мальсагов. К чему я это говорю? А к тому, что если мы забудем прошлое, у нас не будет будущего. Поэтому я считаю, что наша молодёжь должна знать историю своего народа, все перенесённые тяготы и радости. Кстати, у меня на данный момент больше трех с половиной тысяч стихов, и в них вся история моего народа».

Напоследок, перед тем как потчевать своих гостей сладким тортом и чаем, Айшат Магометовна преподнесла всем участникам мероприятия подарочные наборы из своих книг, в том числе и совсем свежее издание «Палитра современной литературы», куда вошли рассказы нашей современницы, посвященные трагическим страницам истории ингушского народа в годы сталинизма. Закончилось мероприятие памятной фотосессией.