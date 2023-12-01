Отмечается, что на кинофестивале, посвященном советскому кинорежиссеру и сценаристу Дзиге Вертову, представлены работы, повествующие о красотах России, историческом и культурном наследии страны, свершениях и достижениях соотечественников. По словам организаторов мероприятия, список лауреатов фестиваля будет оглашен в торжественной обстановке 2 декабря. С программой кинофестиваля можно ознакомиться на сайте проекта «Знание. Кино».

Кинофестиваль организован Российским обществом «Знание», соорганизатор — режиссер, продюсер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, генеральный партнер проекта — Институт развития интернета.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-офисе Российского общества «Знание», в ходе заявочной кампании кинофестиваля «Знание. Кино» в адрес Российского общества «Знание» из 59 регионов страны поступили 420 проектов, созданных в 2021-2023 годах. 18 сильнейших работ вошли в шорт-лист кинофестиваля, одна из них — проникновенная документальная кинокартина молодого ингушского режиссера «Живи, песня, живи».

Короткометражный 17-минутный кинофильм знакомит зрителей со старинными ингушскими колыбельными, которые переходят из поколения в поколение и передают истории любви, дружбы, кровной вражды. Герои фильма — ингушские женщины и мужчины, которые делятся колыбельными своих родов.

«Будучи ингушкой, я наблюдаю и понимаю, как быстро вымирает наш родной язык, а вместе с ним и культурная идентичность ингушского народа. А колыбельные и их популяризация — это, на мой взгляд, один из основных способов сохранения ингушского языка. Ведь если родители приучат ребенка к родному языку с колыбели, то есть шанс, что ребенок и дальше будет говорить на нём, практиковать его», — рассказала 27-летняя участница конкурса из республики.

Она также отметила, что для нее документалистика — это способ передать публике свою мысль, порой без слов, это возможность изменить существующие реалии в лучшую сторону. Тогда как участие в проекте «Знание. Кино» — прекрасная возможность донести до аудитории поднятую в фильме «Живи, песня, живи» проблему.

Документальный фильм Мадины Костоевой представлен в номинации «Беседа», ставшей самой популярной в рамках заявочной кампании — за вхождение в шорт-лист боролись 155 проектов, но вошли лишь 5. Номинация объединяет кино, построенное в форме диалога или полилога, с возможной вставкой коротких видеосюжетов, фотоматериалов. Кроме фильма «Живи, песня, живи», за победу на кинофестивале в этой номинации будут бороться фильмы «Беслан. Три дня навсегда» Натальи Штонда (Москва), «Я ушла на войну» Натальи Карачковой (Москва), «Громко и нежно» Кирилла Алехина (Москва) и «Дай мне руку» Валентины Булаевой (Москва).

По словам организаторов фестиваля, все 18 фильмов, попавших в шорт-лист, будут представлены в специальной номинации — «Выбор первых», где лауреат будет определен среди всех киноработ, отправленных на кинофестиваль.

Председателем почетного жюри выступит российский режиссер документального кино и заслуженный деятель искусств Российской Федерации Андрей Осипов. В когорту членов жюри вольются: продюсер по нон-скрипт-контенту МТС Медиа/KION, режиссер неигрового кино, продюсер документальных проектов KION, исполнительный продюсер студии «Остров» Ангелина Ашман, дистрибьютор кино, продюсер, заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов, первый заместитель председателя правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых», генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова, российский продюсер и медиаменеджер, руководитель направления детско-юношеского кино, заместитель генерального продюсера онлайн-кинотеатра Okko Светлана Сонина.

Курируют творческое соревновательное мероприятие режиссер, продюсер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и советский и российский кинорежиссер-документалист и сценарист, педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Сергей Мирошниченко.

Напомним, фильмы-победители будут представлены публике на площадках Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в Сочи.