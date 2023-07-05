Выступивший первым на форуме вице-президент «Ростелекома» на Юге Сергей Мордасов в своей речи отметил целый ряд инициатив, реализуемых компанией впервые на юге России. По его словам, специалисты «Ростелекома» анализируют тренды в пяти основных бизнес-сферах: клиентского поведения, технологических изменений, государственных инициатив, потребления сервисов и услуг, изменения моделей ведения бизнеса.

«Сейчас поступает настолько большой объем информации, что человеку просто невозможно ее проанализировать в таком количестве. Нам помогает ориентироваться в этом многообразии изучение многофакторных моделей, что позволяет глубже понимать происходящие изменения, активно на них реагировать, прогнозировать развитие цифровизации и качественно управлять этим процессом», — подчеркнул оратор.

Спикер сообщил, что компания продолжает активно наращивать свою способность к развитию магистральной сети, и сегодня скорость передачи данных уже составляет около 7,5 терабит в секунду. Кроме того, отмечалось, что «Ростелеком» на Юге — лидер в стране по охвату оптическими сетями частного сектора: на сегодняшний день их протяженность составляет около 6 тысяч километров. В 26 городах ЮФО, СКФО за последнее время заменено более 185 тысяч устаревших светильников на энергоэффективные, установлено более 4625 шкафов управления. Экономия энергоресурсов составила более 58 215 МВт в год. В каждом из этих городов установлена автоматизированная система управления наружным освещением, создан диспетчерский пункт. Экономия бюджетных средств — более 530 млн рублей в год, а сумма инвестиций составила порядка 3 млрд рублей.

Стоит подчеркнуть, что «Ростелеком» много лет сотрудничает с Республикой Ингушетия в части оказания услуг связи и реализации крупных интеграционных проектов. За период с 2019 по 2022 год компания инвестировала в развитие цифровой инфраструктуры региона около 200 млн рублей. С 2013 по 2022 год в регионе реализованы крупные проекты: это строительство оптоволокна и создание корпоративной сети передачи данных для объектов туризма, промышленности, здравоохранения образования и т. п., создание и обслуживание регионального портала Госуслуг «Электронное правительство», создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Республики Ингушетия (Система 112), организация видеонаблюдения за ходом строительства социальных объектов и ежегодная организация видеотрансляции в дни проведения ЕГЭ, а также реализация стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Республики Ингушетия на 2022-2024 годы в соответствии с методическими рекомендациями Минцифры России.

Напомним, что «Ростелеком» — основной исполнитель нацпроекта «Цифровая экономика» и реализует федеральные программы «Устранение цифрового неравенства», «Подключение социально значимых объектов к сети Интернет», «Цифровая образовательная среда», «Подключение образовательных государственных учреждений к Единой сети передачи данных». Также компания претворяет в жизнь федеральную программу «Чистое небо», благодаря которой провода укладываются под землю и повреждаются в десятки раз реже.

Мордасов рассказал также о трендах на массовом и межоператорском рынке, рынке корпоративных клиентов и работы с государственными органами.

«Во время пандемии шло активное подключение оптического волокна в частном жилом секторе, эта тенденция сохраняется и сейчас. Ещё до начала пандемии коронавируса начался переход на дистанционные каналы обслуживания, также пользователям удобнее получать услуги в одной точке, имея доступ ко всем сервисам. События недавних лет привели к тому, что западные стриминговые сервисы ушли с российского рынка. Взамен их „Ростелеком“ добавил блок телеканалов и усилил поддержку производства отечественного контента. Кроме того, сейчас устаревшее оборудование активно заменяется новым, идёт переход к оптическим услугам, расширяются магистральные каналы», — подчеркнул он.

Юг России ассоциируется с туризмом. Руководитель направления геоаналитики Big Data Tele2 Татьяна Сазонова представила аналитические решения компании, которые будут полезны для различных отраслей экономики, в том числе в целях развития территории. Применение анализа больших данных находит все больший спрос как в сфере госуправления, так и в бизнес-сегменте. Основная причина — наглядность и достоверность полученных результатов.

«Данные, которыми располагает сотовый оператор, позволяют как прогнозировать различные тенденции, так и оптимизировать значительную часть бизнес-процессов. Например, геоаналитика позволяет с высокой долей достоверности анализировать пассажиропоток, оптимизировать логистику, выявить места наиболее плотного трафика в определенные часы, а также развивать социальную инфраструктуру. Обработка обезличенных данных позволяет получить портрет посетителя определенных территорий или мероприятий, выстраивать оптимальные маршруты, находить места расположения мигрантов, туристов и прочих групп», — отметила Татьяна Сазонова.

Кроме того, в 2019 году Tele2 запустила платформу для анализа туристического потока и портрета гостя территории. Благодаря этому проекту различные ведомства и предприниматели в сфере туризма и отдыха могут самостоятельно посмотреть нужную информацию: оценить общую численность туристов в регионе и динамику туристического потока, определить сезонность поездок, создать рейтинг «домашних» регионов туристов. Платформа также позволяет составить портрет путешественника, увидеть тип транспорта прибытия и длительность пребывания.

Современные угрозы, киберобстановку в регионах журналисты обсудили со спикером Дарьей Кошкиной. Руководитель направления группы развития бизнес-услуг и сервисов «Ростелеком-Солар» подробно рассказала, как именно можно сохранить в безопасности личные данные пользователей.

«Массовые атаки со стороны хакеров на фоне проведения СВО постепенно затухают, однако во втором полугодии злоумышленники стали использовать учетные данные, которые утекли у пользователей в первой половине года после взлома публичных сервисов. Уровень защищенности растёт и простые атаки не будут успешны, если компания или сектор позаботился о своей безопасности», — отметила она, говоря о ситуации в прошлом году. По ее словам, одним из ключевых факторов «слива информации» в общий доступ является «человеческий» фактор.

«Обеспечение информационной безопасности заставляет российские компании переходить на российское программное обеспечение. Процесс импортозамещения начался относительно недавно и идет не так быстро, основной фон кибер-ландшафта составляют низкоквалифицированные атаки. Но при всём этом мы видим тренды на усложнение. Простые правила кибергигиены позволят сохранить личные и рабочие данные: это сложные пароли, своевременная смена паролей, хранение личных данных отдельно от рабочих, установка и обновления антивирусов и устройств, осторожное отношение к общим сетям Wi-Fi, внимательный переход по подозрительным ссылкам», — подчеркнула специалист.

В течение двух дней перед журналистами выступило много специалистов упомянутых компаний, они ответили на массу вопросов, понимание которых важны как для простых граждан, так и целых отраслей экономики.

Отметим, что в конце прошлого года Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел с вице-президентом «Ростелекома» на Юге Сергеем Мордасовым рабочую встречу в Магасе.

Диалог сторон стал очередным этапом в реализации стратегии цифровой трансформации региона, проект которой был разработан экспертами национального провайдера и представителями республиканского правительства в прошлом году.

В обсуждении рабочих вопросов приняли участие новый руководитель ингушского филиала Азамат Чахкиев и директор по цифровым регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Руслан Бардахчиев.

Махмуд-Али Калиматов подчеркнул необходимость продолжить уже сложившуюся традицию взаимодействия и слаженной работы представителей исполнительной власти субъекта и ведущего провайдера цифровых услуг и сервисов.

«Наша республика уже идет по пути цифровой трансформации, и последние годы мы этот процесс максимально ускоряем. На первом этапе мы сосредоточились на самых социально значимых вопросах — охватили в рамках федеральной программы „Устранение цифрового неравенства“ интернетом малые населенные пункты в Джейрахском и Сунженском районах, подключили к сети объекты здравоохранения. Оцифровали государственные услуги. Эти и другие проекты — только начало. Мы продолжаем изменения и системно фокусируемся на ключевых отраслях региональной экономики. В нашем приоритете — строительство оптической инфраструктуры для развития туристических кластеров и цифровизация образовательной сферы», — поведал гостю республики руководитель региона.

Достоверна и информация, что за последние три года «Ростелеком» инвестировал в развитие цифровой инфраструктуры Ингушетии около 200 млн рублей. Успешно работает региональный сервис Госуслуг «Электронное правительство», система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», внедрено комплексное видеонаблюдение на строящихся объектах для контроля. «Ростелеком» охватил оптическим интернетом все медицинские учреждения субъекта. С началом пандемии компания развернула виртуальную АТС для работы горячей линии по Covid-19 для населения.

Как сообщили газете «Ингушетия» в ингушском филиале «Ростелекома», в ближайшие два года «Ростелеком» совместно с органами исполнительной власти планирует запустить более 60 проектов, в которые войдут такие проекты, как региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения (РАСЦО) для снижения рисков природных или техногенных катастроф, ситуационный центр Главы республики для мониторинга социально-экономической ситуации, цифровые решения для жилищно-коммунального хозяйства, платформа строительных сервисов и другие проекты, повышающие качество работы и жизни.

Кроме того, Национальный цифровой провайдер ежегодно в качестве цифрового партнера поддерживает мероприятия республиканского масштаба, среди которых празднование 250-летия единения Ингушетии с Россией, 30-летия образования Ингушетии и другие.