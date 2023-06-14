Героиня моего материала определилась с будущей профессией довольно-таки давно. «Я всегда знала, что буду работать с детьми, — говорит дефектолог республиканского Центра дистанционного обучения Мадина Олигова. — Данную профессию я выбрала для себя осознанно, тем более что, по большому счёту, это наследственное. Мама работает учителем в школе — тоже работа, связанная с детьми. Но у меня, правда, немного другое направление».

Мадина Олигова живёт в селе Кантышево, воспитывалась в большой дружной семье, где родители ей ни в чём не отказывали, поддерживали во всех её начинаниях. Всегда доброе тёплое отношение она ощущала и со стороны дедушки, бабушки и дяди, как она признаётся. На начальном этапе становления у большинства из нас наблюдаются разносторонние интересы. У моей героини в школьные годы была тяга к рисованию, искусству, посещала также национальные танцы. Закончив среднюю школу, она поступает в Ставропольский государственный медицинский университет, выбрав специальность дефектолога, направление логопедия.

На мой вопрос, были ли у неё какие-либо трудности во время учёбы, Мадина говорит: «Я очень рада, что выбрала именно эту профессию. И университет, в котором училась, и сам город Ставрополь мне многое дали. Я приобрела знания, практику и, конечно же, друзей. Наша группа была очень активной, и мы всегда и везде принимали самое активное участие. Трудностей как таковых у меня не было. В памяти остались только яркие впечатления от студенческих лет».

— Мадина, а как началась ваша, можно сказать, уже взрослая трудовая жизнь?

— Взрослая трудовая жизнь началась после того, как, окончив университет, устроилась на работу в республиканский Центр дистанционного обучения. Труд — самая важная деятельность человека на протяжении всей его жизни. Но его задатки закладываются еще в детстве. От того, как воспитают человека с малых лет, зависит и трудовое его будущее. С детства я ни в чем не нуждалась, мои родители мне во всем помогали, как я уже говорила, поддерживали и до сих пор поддерживают.

— А были ли у вас сложности в работе?

— В первый год, наверное, все с этим сталкиваются, были небольшие трудности, но я быстро нахожу общий язык с детьми, и когда видишь результат своих усилий, про трудности забываешь и радуешься, видя у детей положительную динамику. В данном центре я работаю дефектологом с 2019 года. Мне очень нравится моя работа и понимаю, что я на правильном пути, работа с детьми мне приносит большое удовольствие.

Наша работа, может быть, и не заметна, но, я считаю, она очень важна. Заниматься с детьми довольно интересно: каждый ученик уникален и неповторим в своём проявлении и развитии. В работе мною движет желание помочь каждому ребёнку. Какое это непередаваемое удовольствие, когда видишь, что твои труды приносят плоды. Маленькие воспитанники всегда чувствуют тёплое отношение к себе и отвечают взаимностью, которая может проявляться по-разному, но каждый раз это их любовь — детская, искренняя, неповторимая. Мир детей несёт необыкновенную ауру, создаёт благоприятную атмосферу для деятельности и творчества.

Лично я среди детей, в маленьком мире наивной искренности, чистоты и тепла, дышу и радуюсь, стараясь помочь своим маленьким воспитанникам преодолевать и исправлять их речевые недостатки, развивать в них уверенность в себе. Чистая красивая речь нужна везде. Ведь проблема нарушения речи у детей остаётся одной из самых актуальных проблем в современной педагогике.

По мнению психологов, на успеваемость детей влияют более 200 факторов, но существует фактор № 1, воздействие которого на успеваемость неоспоримо. Этот фактор — уровень развития устной и письменной речи ребёнка. Ведь именно речь является средством выражения и получения знаний.

При правильной организации и проведении коррекционной работы мы, дефектологи-логопеды, помогаем детям справиться с имеющимися у них нарушениями речи и наравне с другими учащимися овладеть школьными знаниями. Необходимым условием эффективной коррекционной работы является создание условий, вызывающих положительные эмоции, необходима личная вовлеченность ребёнка в работу.

— Как вы относитесь к детям с подобными нарушениями, какие чувства испытываете?

— К деткам с ограниченными возможностями стараюсь относиться как к обычным детям. Забота, любовь, понимание — вот что им нужно. И еще, у них можно многому научиться — вере в себя, силе воли, упорству. Я каждый день общаюсь с такими детьми. Удивительные маленькие солнечные человечки.

— Родители детей, с которыми вы занимаетесь, оказывают вам помощь в работе?

— Большинство родителей не готовы к решению вопроса о переводе ребенка в специализированную группу. Даже полностью осознавая проблемы ребенка, они нередко направляют свои усилия на поиск «виновных», которыми в их глазах оказываются либо педагоги, либо ребенок. Из беседы с педагогом родители понимают, что все усилия специалистов направлены как раз на то, чтобы ребенок мог как можно скорее расстаться со своими проблемами, догнать своих сверстников, чтобы будущая «школьная судьба» ребенка сложилась удачно. В нашей работе без помощи родителей не обойтись, после занятия ребенку дается домашнее задание на закрепление изученной темы, и, соответственно, родители выполняют домашнее задание с ребенком. Скажу, что один специалист, даже самый лучший, без участия родителей мало чего добьётся. Взаимосвязь очень важна в нашей работе.

— На ваш взгляд, какими качествами должен обладать истинный педагог?

— В ряду этих качеств, я считаю, должны обязательно присутствовать человечность, доброта, терпеливость, порядочность, честность, ответственность, справедливость, объективность, уважение к людям, нравственность, оптимизм.

— Что для вас главное в жизни?

— Самое главное в жизни — быть человеком. Для меня всегда было и будет главным в жизни здоровье моих близких людей и моё, разумеется. Если это есть, то всё остальное уже приложится.

— Какой у вас девиз по жизни?

— Мой девиз по жизни: нет ничего невозможного. Когда я сомневаюсь в своих силах, всегда вспоминаю про свой девиз и добиваюсь успеха.

— Были ли случаи в вашей практике, что хотелось поменять работу, что сильно уставали?

— В моей практике не было таких случаев. Да, устаешь и морально, и физически, но потом понимаешь, что оно того стоит. Но... нередко бывают случаи, что даже влюблённый в свою профессию может остыть к любимому делу. Способ предотвратить это — развиваться в рамках профессии, отмечать каждый успех ребёнка... Каждый день — как первый, и он неповторим.

«Главное в моей работе — приоритет интересов ребёнка с ОВЗ, главным же вопросом является — сможет ли ребёнок применить новые навыки с пользой для себя? Главная задача — научить особого ребенка жить в современном мире. Такая работа требует постоянного поиска, гибкости в применении методик и технологий, что я и стараюсь делать.

Жизнь разнообразна и сложна — для особых детей особенно. Смысл нашей деятельности — успешное включение ребенка с ОВЗ в образовательную среду, максимальная реализация его потенциальных возможностей. А для этого необходимо подготовить ребёнка к самостоятельной жизни в обществе, родителей же детей — к тому, что рано или поздно их особое дитя более или менее успешно станет жить своими силами и умениями. Мы должны работать над этим вместе, сообща», — делится Мадина Олигова.

Долго ли, коротко ли, пройдя долгий, но интересный путь в обучении, моя героиня стала учителем-дефектологом. Главным в своей работе она считает приоритет интересов ребёнка с ОВЗ, его развитие и адаптацию к жизни в обществе. Мадина постоянно в поиске ответа на вопрос: «А что я смогу предложить ребёнку взамен уже существующих у него способов взаимодействия со средой? Сможет ли ребёнок применить новые навыки с пользой для себя?» Она поняла, что кроется за миссией педагога в современных условиях — это научить ребенка жить в современном мире и быть частью этого мира.