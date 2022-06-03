Из века в век библиотекарь занимает важное место в общественной жизни, так как он работает в сфере духовной культуры. Возможно, трудовая деятельность библиотекаря не так заметна, как труд врача или учителя, но, тем не менее, люди этой профессии оказывают в наше непростое время на общество бесценное влияние.

Во все времена библиотеки являлись значимым звеном образовательной и социально-культурной сферы, играли важную роль в развитии просвещения, науки и культуры. Национальная библиотека Республики Ингушетия (НБРИ) — одно из самых активных учреждений и по массовой работе с жителями региона и по участию в его общественной жизни.

Примечательно, что районные, городские, а также сельские библиотеки республики, не отставая от Национальной, активно осваивают современные технологии, меняют свой облик, стремятся найти новые интересные формы работы, чтобы стать культурными, интеллектуальными центрами в жизни общества. Таким образом, современное библиотечное дело Ингушетии соединяет потенциал книжных фондов с новейшими информационными технологиями и идет в ногу со временем.

Проводить мероприятия, посвященные различным памятным датам и событиям для Национальной библиотеки Ингушетии давно уже стало доброй традицией. Но 27 мая сего года в читальном зале приглашенные гости и гостеприимные хозяева встретились для того, чтобы отметить профессиональный праздник самих библиотекарей, которые вносят огромный вклад в культурное развитие республики.

Для того чтобы принять участие в торжественном мероприятии, посвященном Общероссийскому дню библиотек, в этом храме знаний собрались представители органов государственной власти, деятели культуры и любители книги со всех концов республики.

Конечно, главными участниками этого праздничного действа, принимавшими в этот день поздравления, стали те, кто изо дня в день служит книге — библиотекари, работающие как в центральных, так и в самых отдаленных библиотеках Ингушетии, которые говорили о верности долгу и преданности избранной профессии.

Это мероприятие, как и все предыдущие встречи, прошедшие с начала этого года, прошло в рамках 30-летия образования Республики Ингушетия и Года нематериального культурного наследия народов России. Ярким и запоминающимся получился этот праздник, на котором все выступавшие подчеркивали тот весомый вклад, который вносят библиотеки республики в дело сохранения и развития национального культурного наследия Ингушетии. Они отмечали, что библиотекарь — это удивительная профессия, которая питается тем, что помогает другим.

Торжественную часть мероприятия открыл вице-спикер Народного собрания РИ Руслан Паров. Он зачитал приветственный адрес председателя парламента М. Тумгоева на имя директора НБРИ Радимы Газдиевой и всего библиотечного сообщества. Затем Руслан Хаджибикарович провел церемонию награждения сотрудников библиотечной сети почетными грамотами Народного собрания РИ.

Также с приветственным адресом от министра культуры Ингушетии выступила начальник отдела искусств и досуговой деятельности Минкультуры М. Куртоева. От имени Союза писателей республики на встрече выступил его председатель Хаваш Накостоев, который тепло поздравил всех библиотекарей с их профессиональным праздником и пожелал им новых творческих успехов. Отметив большую роль библиотек в сохранении национально-культурного достояния Ингушетии, он зачитал приветственный адрес от Союза писателей РИ.

Кропотливый труд библиотекарей по формированию уникального и востребованного книжного фонда, по сохранению и приумножению национального культурного и исторического наследия ингушского народа не остался незамеченным и в этот праздничный день. Заместитель директора НБРИ Марет Плиева в торжественной обстановке вручила активным сотрудникам библиотечной сети благодарственные письма от Национальной библиотеки и представила презентацию лучших проектов библиотек республики, приуроченных к 30-летию со дня воссоздания государственности Ингушетии.

Представитель Комитета по делам молодежи Таисия Картоева презентовала совместный проект с библиотечной сетью республики. Это республиканский фестиваль-конкурс ингушской культуры «Этнос», который проходит среди команд школ на площадках библиотек республики.

Нужно отметить, что в тот день не только в головном офисе, но и во всех библиотеках республики прошли дни открытых дверей, посвященные профессиональному празднику библиотекарей, где действовала зона свободного микрофона.

«Это самый тёплый, знаменательный, значимый праздник для нас, — отметила замдиректора НБРИ Марет Плиева. — Хочу выразить благодарность каждому библиотекарю республики, где бы он ни работал, за кропотливый труд. Подчёркивая их вклад, хочу сказать, что Национальная библиотека Ингушетии получила право быть экспертом в оценке библиотечного дела в России. Мы активно развиваемся. Помимо того, что идёт активное самосовершенствование специалистов, мы перешли на новый формат деятельности — дистанционную работу, формирование ресурсной базы. Сделаны большие прорывы в продвижении краеведческой работы. А дальше мы будем работать только лучше».

Национальная библиотека Ингушетии — ведущий информационный, образовательный, культурный и научно-методический центр республики. Она реализует государственную политику в области библиотечного дела в регионе, осуществляет взаимодействие с федеральными и региональными библиотечными и информационными центрами.

Поселившись однажды в приспособленном здании бывшего кинотеатра в станице Орджоникидзевской (ныне — г. Сунжа), коллектив единомышленников на пустом месте создал одно из самых важных и востребованных учреждений культуры республики — Национальную библиотеку, которая носит имя выдающегося ингушского поэта Джемалдина Яндиева. Национальная библиотека — кладезь культурного, книжно-документального наследия ингушского народа. Ежегодно фонды библиотеки вновь и вновь пополняются новыми интересными, познавательными источниками о живописнейшем крае страны и его людях. Все это по-настоящему бесценное достояние ингушского народа, которое собирается и трепетно сохраняется для потомков энтузиастами и профессионалами — библиотекарями.

Как подчеркивают многие деятели культуры, профессиональные знания, богатый жизненный опыт и активная гражданская позиция директора Национальной библиотеки, заслуженного работника культуры России, кавалера ордена «За заслуги» Радимы Газдиевой способствуют дальнейшему успешному решению задач, стоящих перед этим учреждением. Успешная многофункциональная деятельность главной библиотеки республики заслужила признание ведущих культурных учреждений не только Ингушетии, но и других регионов страны. Диапазон работы библиотеки настолько широк, что, безусловно, позволил ей стать в один ряд с известными книгохранилищами России.

По словам Радимы Газдиевой, с первых шагов своего становления Национальная библиотека стала полноправным участником национально-культурного строительства, сохранения национальной памяти, преумножения духовного потенциала народа.

«Наша библиотека реализует государственную политику в области библиотечного дела в Ингушетии, разрабатывая проекты, участвуя в федеральных и региональных программах, — говорит Радима Абдуллаевна. — Проектная деятельность НБРИ направлена на расширение объема, повышение качества и оперативности уровня библиотечно-информационного обслуживания, интеграцию ингушского культурного наследия в мировое культурное пространство. При этом максимально полное формирование и сохранение документального национального фонда как интеллектуальной основы развития общества и создание краеведческих библиографических баз данных является основным вектором развития Национальной библиотеки».

Как отметила руководитель учреждения, за последнее время произошли огромные вложения в главную библиотеку республики. Немалая заслуга в этом сотрудников Министерства культуры Ингушетии. В то же время Радима Газдиева подчеркнула, что необходимо обратить внимание не только на центральную библиотеку, но и на муниципальные библиотечные сети.

Надо сказать, что Национальная библиотека Ингушетии среди прочих успешно реализует проект «Библиотека поэзии», в рамках которого публикуются стихи начинающих и опытных поэтов. Авторы проекта стараются, чтобы все опубликованные стихи могли получить критические оценки, краткие рецензии и комментарии, а поэты смогли бы сформировать новые взгляды на современную поэзию, познакомиться с новыми людьми и их творчеством. Кстати говоря, этот проект уже на протяжении двух десятков лет открывает новые имена, которые сегодня ярко светят на литературном небосклоне Ингушетии. Также все библиотеки региона представили к 30-летию Республики Ингушетия лучшие проекты — традиционные и сетевые, которые направлены на улучшение качества жизни, образования и интеллектуального досуга наших жителей.

Неоценимую помощь читательскому кругу республики оказывают такие солидные труды библиотеки, как библиографический указатель «Летопись печати Республики Ингушетия», «Календарь знаменательных дат», проекты «Память Ингушетии», «Научная мысль Ингушетии», «Духовные лидеры Ингушетии», «Общественно-политические деятели Ингушетии», «Журналисты Ингушетии», «Спортивная Ингушетия» и другие.

«Библиотека всегда рада и открыта своему читателю, — говорит директор. — Здесь всегда предложат помощь и помогут в выборе материала по интересующей тематике, чему способствуют, конечно же, имеющиеся в библиотеке фонд электронной библиотеки, содержащий ценные материалы, публикации периодической печати, интересные документы из частных архивов, а также обширный справочно-библиографический аппарат и собственные электронные библиографические базы данных. Информационно-библиотечное обслуживание пользователей Национальная библиотека осуществляет как в традиционном виде, так и в удаленном доступе через сайт библиотеки, на котором представлен электронный каталог. У нас действуют подписные электронные ресурсы, виртуальные книжные выставки и другие услуги. Одним словом, мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству и будем рады видеть вас в стенах нашей библиотеки. Ведь чем больше мы отдаем — тем больше достается нам. Поэтому мы благодарны всем, кто к нам приходит. Пока нужны читателям — мы будем жить».

Бесспорно, труд библиотечных работников очень значим и необходим. Он способствует формированию культурного потенциала нашей республики, его инновационной среды, решению важных образовательных задач, возрождению традиции чтения.

Как подчеркнула Радима Газдиева, библиотекари республики — это люди, которые вывели ингушское библиотечное дело на всероссийский и международный уровень. Своим каждодневным кропотливым трудом они вносят весомый вклад в формирование высокого интеллектуального потенциала общества, развитие духовности и культуры нашего народа. Библиотекари обеспечивают неразрывную связь между поколениями, передавая свою любовь к культуре, помогая читателям стать духовно богаче и красивее. И за это им низкий поклон.