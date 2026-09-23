Три библиотеки Ингушетии будут модернизированы в 2027 году

Поддержку получили Насыр-Кортская библиотека в Назрани и Галашкинская библиотека Сунженского района. После обновления учреждения получат статус модельных библиотек. Ещё один победивший проект — Алхастинская библиотека — предусматривает создание современного культурно-просветительского пространства для детей. Здесь обновят книжный фонд, установят необходимое оборудование и обустроят зону для занятий.

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов отметил, что победа сразу трёх региональных проектов стала результатом серьёзной подготовки библиотечных коллективов.

«Теперь предстоит главное — качественно реализовать эти инициативы. В библиотеках обновят интерьеры, пополнят книжные фонды, установят современное оборудование, а самое главное — создадут условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники пройдут обучение новым форматам работы. Библиотеки должны соответствовать времени и потребностям людей — быть удобными, современными и содержательными», — подчеркнул он.

Глава Ингушетии также поздравил коллективы Насыр-Кортской, Галашкинской и Алхастинской библиотек с победой и пожелал успехов в рамках предстоящей работы по обновлению учреждений.