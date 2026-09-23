Литераторы Ингушетии поделились опытом художественного перевода 

Как сообщили газете «Ингушетия» в вузе, на встречу пригласили представителей творческой интеллигенции республики, членов Союза писателей РИ, студентов филфака ИнгГУ. Тема семинара — «Значение художественных переводов для развития национальных литератур».

Выступивший перед собравшимися зав. отделом ингушской литературы НИИ Хаваш Накостоев в своем докладе «Художественный перевод как проводник культуры» отметил, что художественный перевод является ключевым мостом между цивилизациями, превращающий локальное культурное наследие во всемирное достояние.

«Он не просто копирует слова одного языка на другой, а адаптирует смыслы, юмор, традиции и менталитет. Благодаря переводчикам читатели могут прикоснуться к внутреннему миру других народов, не покидая собственного дома», — подчеркнул оратор.

В своей речи Накостоев выразил слова благодарности за огромный бессребренический труд в работе с писателями и поэтами Ингушетии таких мастеров пера и перевода как Валерий Латынин и Юрий Щербаков, которые активно работают в паре или параллельно в рамках Союза писателей России.

Собравшиеся говорили о трудностях толкования тех или иных слов, делились опытом с коллегами. Сообщалось, также, что сотрудники отдела ингушского языка НИИ уже несколько лет работают над Толковым словарем ингушского языка.