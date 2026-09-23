Новое здание музея краеведения в Магасе возводят с опережением графика

В создание современного музейного комплекса площадью более 7,4 тыс. кв метров будет вложено свыше 1 млрд рублей. Проект предусматривает размещение в одном комплексе выставочных залов, фондохранилищ, реставрационных мастерских, библиотеки, конференц-зала на 220 мест и общественных пространств. Одновременно музей сможет принимать около 500 человек. Для сохранности археологических, этнографических и других экспонатов фондохранилища оснастят современными системами климатического контроля.

На строительной площадке уже завершена срезка буферного слоя грунта, а устройство грунтовых свай выполнено на 20%. Финансирование проекта осуществляется за счет федеральных и республиканских средств. Качество выполнения работ контролирует ФБУ «Росстройконтроль».

Решение о строительстве нового здания стало результатом многолетней работы по развитию музейной инфраструктуры республики. В октябре 2023 года Глава субъекта Махмуд-Али Калиматов вместе с Министром культуры России Ольгой Любимовой посетил музей в Назрани. Тогда стороны обсудили необходимость расширения площадей: действующее здание не позволяет разместить всю имеющуюся коллекцию и обеспечить ей необходимые условия хранения. К этому моменту проект уже был разработан и прошел государственную экспертизу, а Минкультуры России подтвердило готовность содействовать его реализации.

Позднее вопрос создания современного музейного комплекса руководитель региона обсудил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. К апрелю 2026 года проектно-сметная документация была подготовлена и прошла экспертизу, после чего на площадке начались строительные работы.

Глава Ингушетии отмечал, что новый объект необходим не только для расширения экспозиционных возможностей музея, но и для сохранения исторического наследия края: «Вопрос строительства нового музея я поднимал на одной из встреч с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и просил поддержать реализацию этого проекта. Для Ингушетии это принципиально важный объект. Наши предки оставили нам огромное историческое наследие, и мы должны сохранить его для будущих поколений», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

По состоянию на сегодняшний день музейные фонды насчитывают более 15 тыс. предметов, включая археологические находки, документы, предметы быта и другие исторические материалы. Значительная часть коллекции пока остается недоступной для посетителей из-за ограниченности существующих площадей.

Особое значение проект приобретает на фоне продолжающихся археологических исследований в горной части республики. В Ингушетии насчитывается более трех тысяч башенных комплексов, а общее число объектов культурного наследия, состоящих на государственном учете, превышает четыре тысячи. В фонды музея регулярно поступают новые материалы. Так, только по итогам исследований Гамурзиевского городища музей получил около 4,5 тыс. артефактов. Пополнение коллекций продолжается и в 2026 году. В музей переданы материалы археологических исследований комплекса «Лялах» — около 260 предметов.

Ожидается, что после завершения строительства музей получит возможности для организации постоянных и временных выставок, проведения научных исследований, реставрационных и просветительских мероприятий. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на декабрь 2028 года.