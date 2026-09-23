Житель Ингушетии предстанет перед судом за мошенничество с муниципальным жильём

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по региону, в 2022 году обвиняемый использовал документы, якобы подтверждавшие право на получение муниципального жилья, и оформил четыре квартиры на улице Новой на вымышленных лиц. После этого на основании документов с заведомо недостоверными сведениями он обратился в уполномоченный орган и зарегистрировал переход права собственности на недвижимость на своё имя.

Одну из квартир мужчина впоследствии продал за 2,4 млн рублей. При этом, как установило следствие, законных оснований для распоряжения недвижимостью у него не было. Зарегистрировать право собственности покупателя не удалось после выявления незаконности первоначальной сделки и принятия судом обеспечительных мер.

В отношении обвиняемого ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в результате принятых следствием мер все четыре квартиры возвращены в муниципальную собственность.

В ходе расследования были допрошены свидетели и реализованы необходимые экспертизы. Собранные доказательства позволили завершить расследование, после чего уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ.