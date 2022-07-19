Семинар

Адаптация иностранцев

Представителям власти и бизнеса Ингушетии разъяснили требования законодательства в области трудовой деятельности мигрантов

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В республиканском бизнес-инкубаторе состоялся семинар «Правовая защита и социально-культурная адаптация мигрантов в Республике Ингушетия», сообщили газете «Ингушетия» в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации.

Повестка проведенного мероприятия была вызвана необходимостью повышения уровня взаимодействия заинтересованных ведомств в решении вопросов социально-культурной адаптации и интеграции в традиционный для региона образ жизни иностранных граждан, а также совершенствования мер профилактики нарушений миграционного законодательства РФ.

В рамках семинара были заслушаны выступления представителей Миннаца Ингушетии, управления внутренней политики Администрации Главы и правительства республики, муниципальных образований, управления по вопросам миграции регионального МВД, а также сотрудников ООО «4БРА», оказывающих содействие в трудоустройстве иностранных граждан на территории республики. Предложенные ими к обсуждению проблемные вопросы были рассмотрены участниками заседания и выработаны пути их решения.

И. о. начальника отдела по внешним связям и национальной политике Миннаца Ингушетии Асхаб Паров в ходе своего доклада затронул вопросы по работе, направленной на улучшение межнациональных отношений в республике, а также отметил необходимость своевременного устранения предпосылок к формированию национально ориентированной сферы услуг в миграционной сфере. Последнее обстоятельство в перспективе способно провоцировать возникновение социальной напряженности в среде мигрантов с низким уровнем образования.

В завершение встречи в рамках профилактики правонарушений миграционного характера сотрудники УВМ МВД по Ингушетии дополнительно разъяснили присутствующим особенности действующего законодательства в области трудовой деятельности мигрантов.

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