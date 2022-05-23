StartUp sprint, SberZ и SberStudent: как Сбер помогает развивать таланты южной молодёжи

Мария Прохорова, HR директор Юго-Западного банка Сбербанка:

«В южных регионах страны мы ведём комплексную работу по выявлению и развитию талантливой молодёжи. Стартап-встречи и акселераторы уже зарекомендовали себя как одни из самых эффективных форм нетворкинга, командной проектной работы, бизнес-наставничества и „прокачки“ креативного подхода к сложным задачам. Большинство их участников приходят к нам работать, выбирают специальность в вузе с перспективой трудоустройства в Сбере или запускают свой бизнес в партнёрстве с банком».

Также в мае программы развития предпринимательских талантов SberZ и SberStudent объявили дополнительный приём заявок от команд, имеющих оформленную идею для технологического бизнеса и план реализации. Во всех регионах обслуживания Юго-Западного банка до начала первого этапа уже прошли встречи в школах и учебных заведениях среднего специального и высшего образования, где молодёжи рассказали о перспективах участия в акселераторе.

Принять участие в отборе могут учащиеся 8-11 классов школ, колледжей и техникумов, студенты, аспиранты и научные сотрудники вузов. В заявке должно быть представлено подробное описание идеи, уже проверенная гипотеза и команда проекта до 8 человек c обозначением компетенций. Оцениваться будут новизна, технологическая составляющая и обоснованность бизнес-модели проекта. Победители смогут воплотить её вместе с персональным бизнес-наставником и представить руководству Сбера, других корпораций и инвесторам на демо-дне. Регистрация продлится до 31 мая, подать заявку можно на сайтах https://sber-z. sberclass. ru/ и https://sberstudent. sberclass. ru/.

Команды смогут побороться за возможность получить персонального наставника из числа опытных предпринимателей и стартап-трекеров, вместе с которым 3 месяца будут прорабатывать свои проекты и достигнут первых бизнес-результатов. Авторы стартапов в области искусственного интеллекта, игровой индустрии или в социальной сфере дополнительно получат консультации и наставничество профильных экспертов. Всего для работы с наставниками будет отобрано 500 лучших команд.

Результатом интенсивной работы станут MVP (или Minimum Viable Product, «минимально жизнеспособный продукт»). Молодёжные команды представят их на региональных демо-днях. Затем самые проработанные стартапы попадут на суперфинал в Москве, где их оценят представители руководства Сбера и других корпораций, ректоры вузов и инвесторы. В случае победы участники школьных команд смогут рассчитывать на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы, а студенческие — на гранты от Moscow Seed Fund.