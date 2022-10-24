Хочется рассказать об одном таком случае. Курейш Зурабов служил в военном городке Спутник во Владикавказе техником роты, начальником подсобного хозяйства дивизии. На ферме акционерного общества «Гвардия», которая располагалась в непосредственной близости от воинской части, выращивали крупный и мелкий рогатый скот, разводили птицу. Основная часть продукции поставлялась для нужд военнослужащих.

Во время трагических событий осени 1992 года Зурабов находился на территории части и исполнял свои служебные обязанности. Обстановка с каждым днём осложнялась. В конце концов жители посёлка Карца и окрестных населённых пунктов ингушской национальности были вынуждены в срочном порядке покинуть свои дома, чтобы сохранить жизни и не попасть в заложники.

Огромная толпа, в основном старики, женщины и дети, собралась у ворот военного городка Спутник. Ситуация накалялась. Курейш Зурабов взял ответственность на себя и впустил на территорию подсобного хозяйства 6-7 тысяч человек. Люди попросили убежища у руководства воинской части, которое приняло непростое решение — впустить на режимный объект беженцев. Единственное условие, которое поставил перед ним командир воинского соединения, — это недопущение на территорию части вооружённых людей. Беженцы были раздеты и разуты, так как им пришлось покинуть свои жилища в спешном порядке. Они не успели с собой взять элементарных вещей, продуктов питания, детской одежды и прочего.

Для организации питания людей, попавших в беду, Курейш Зурабов пустил под нож весь скот, который имелся в подсобном хозяйстве. 20 голов КРС оставили для того, чтобы обеспечить молоком многочисленных детей, в том числе грудного возраста. Но потом и оставшихся коров пришлось забить, чтобы накормить всех страждущих. После этого начальник подсобного хозяйства дивизии выезжал на боевой технике во Владикавказ для закупки медицинских препаратов, сухого молока и других остро необходимых продуктов.

Среди беженцев было очень много больных, стариков, детей. Все они нуждались в ежедневном уходе и внимании. Несмотря на всю занятость и служебные обязанности, которые никто не отменял, Курейш Зурабов держал ситуацию на контроле. На время нахождения людей на территории части (почти две недели) все люди были обеспечены горячим питанием, хлебом, молоком. В той стрессовой ситуации это спасло немало жизней.

Очень важно отметить и твёрдую позицию командира части, который не пошёл на уступки боевикам, требовавшим выдачи беженцев. Он решительно предупредил «горячие головы» о возможности жёсткого пресечения любых противоправных действий. В итоге, всех беженцев в рабочем порядке переправили в Ингушетию.

В Ингушетии Курейш Зурабов возглавлял долгие годы региональное отделение ДОСААФ России. Во время двух чеченских кампаний ему еще не раз приходилось заботиться о беженцах, размещать их на вверенных ему объектах, задействовав всю технику, которая имелась в распоряжении республиканской оборонной организации. За это его неоднократно награждали и поощряли. Но дни трагической осени 1992 года оставили глубокие раны в его сердце. «Те двенадцать суток для меня были двенадцатью годами», — вспоминал Курейш Зурабов. Он не любит возвращаться к тем дням трагедии, но забыть их невозможно.