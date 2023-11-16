В столице республики подошла к концу всероссийская научно-практическая конференция на тему «Роль и место религиозных деятелей в борьбе с радикальной идеологией и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений», проходившая в период с 14 по 16 ноября.

Форум посетили представители Федерального агентства по делам национальностей, исламского духовенства из Москвы, Санкт-Петербурга, Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Северной Осетии, чиновники, секретари комиссий по борьбе с терроризмом, депутаты республиканского парламента, представители министерств, в том числе руководитель регионального Миннаца Руслан Мизиев, а также помощник полпреда Президента России в СКФО Айдамир Валиев и многие другие.

Программа мероприятия включала в себя различные встречи, семинар, проходивший в Ингушском госуниверситете на тему «Профилактика террористических и экстремистских проявлений в образовательном учреждении, а также противодействие их идеологии», круглый стол в НТРК «Магас» и так далее.

«Религиозные деятели играют очень важную роль в профилактике экстремизма и в развитии межконфессиональных гармоничных отношений на Северном Кавказе, что особенно заметно в свете последних событий. Хотелось бы поблагодарить их за труд, а также пожелать всем участникам конференции суметь выработать те решения, которые можно будет использовать на практике для обеспечения общественно-политической стабильности и безопасности на Кавказе», — выступил с приветственным словом Айдамир Валиев.

В ходе мероприятия собравшиеся сошлись во мнении, что терроризм и экстремизм — ничто иное, как разрушительная сила, это идеологии полные ненависти ко всему сущему и бороться с ними нужно всеобщими усилиями. Для формирования нравственности, здравомыслия и порядочности гражданам, в частности молодежи, необходимо избегать псевдопроповедников, которых на данный момент немало в сети «Интернет».

Не обошли стороной и происходящее в Палестине, где повсеместно цинично нарушаются права человека.

«В первую очередь я бы хотел поблагодарить Президента Владимира Владимировича Путина и главу республики за принципиальность, за трезвую оценку ситуации и за поддержку. Ни для кого не секрет, что сионисты устроили геноцид палестинцев, что не могло не отразиться на моральном состоянии мусульман всего остального мира, да и не только мусульман, но и просто здравомыслящих людей. Призываю местную молодежь помнить, что каждый из них представляет собой ценность, не нужно делать из себя расходный материал и слепо следовать за какими-то сомнительными личностями, которые лишь жаждут наживы», — обратился к собравшимся представитель палестинского народа Эль Хих Нидаль Авадалла Ахмед.

По словам руководителя управления внутренней политики администрации Главы и правительства Ингушетии Анзора Мархиева, работу духовенства трудно переоценить. Религия способствуют закладыванию в человеке определенных ценностей и убеждений, помогающих избежать угрозы попадания в дурную среду.

«К сожалению, наша молодежь временами поддаётся на провокации и свою позицию выражает в радикальном русле, что влечет за собой немало последствий. Религиозные деятели выступили со своими докладами, поделились своей точкой зрения касаемо распространения радикальных идей среди представителей молодого поколения и способах борьбы с этим, а также о том, как религиозные деятели со всего СКФО могут поспособствовать укреплению межнациональных связей. Одно ясно наверняка, что, лишь приложив совместные усилия, мы можем решить все насущные проблемы», — рассказал Руслан Мизиев.

По его словам, по итогам конференции одно из главных замечаний касалось нехватки площадок для проведения богословской деятельности. Утверждается, что все озвученные замечания не останутся без внимания и уже приняты в работу.

Помимо этого, спикеры конференции напомнили, что нужно проводить больше тематических конференций и прививать молодежи как религиозные ценности, так и учить их быть терпимее друг к другу, уважать ближнего, вне зависимости от его национальности, религии, статуса и так далее.

Отмечается, что все участники форума отметили высокий уровень организации мероприятий, а также понадеялись на плодотворную работу в данном направлении и в будущем.