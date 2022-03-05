В самом деле, мало кто может поручиться, что пьет идеально чистую воду, дышит чистым воздухом. Электромагнитное излучение, загрязненная атмосфера больших городов, постоянная шумовая нагрузка — все это факторы, влекущие за собой нарушения в работе иммунной системы. В большинстве случаев мы просто не замечаем тревожных сигналов организма, списывая симптомы общей слабости на плохую погоду и усталость. А ведь чаще всего резкое снижение иммунитета возникает при стрессах и больших нагрузках. Кроме того, длительные физические и интеллектуальные перегрузки в совокупности с хроническим дефицитом сна полностью опустошают резервы организма, в том числе и иммунной системы.

Сегодня, когда весь мир проходит через сложные времена пандемии коронавируса, своевременная корректировка нарушения иммунитета, может предотвратить возникновение заболеваний многих органов и систем. А для хорошего самочувствия и правильной работы внутренних органов необходимо укреплять естественный иммунитет и проводить своевременную диспансеризацию.

По данным ВОЗ, на сегодняшний день всего 10% людей обладают крепким иммунитетом, способным защитить их от большинства инфекционных заболеваний. Такой же показатель имеют люди с врожденным иммунодефицитом, и потому они болеют чаще, чем другие. А у оставшихся 80% сила иммунной системы зависит от условий и образа жизни.

Интересная статистика, особенно если учитывать тот факт, что в современном мире каждое мгновение нас окружают миллиарды бактерий, вирусов и аллергенов. Но никто не думает об опасности для своего организма, пока наше здоровье защищает иммунитет, который формируется ещё в утробе матери, и с рождения ребёнка поддерживается материнским молоком. Люди начинают задумываться над этим только тогда, когда появляются проблемы со здоровьем или серьёзные заболевания.

Как отмечают социологи, в начале 21 века медики разных стран стали бить тревогу в связи со снижением иммунитета жителей планеты в целом. По результатам исследований Международной Ассоциации иммунологов от 7 до 15% населения в мире страдают от снижения иммунитета.

У всех нынче на слуху такие понятия, как «антитела», «иммуноглобулины» и другие. Это говорит о том, что вопрос здорового иммунитета стал краеугольным камнем в борьбе с опасными инфекциями, особенно с COVID-19. Однако даже для людей далеких от медицины понятно, что иммунитет — это сложнейшая система. По разъяснениям медиков, иммунитет — это тот защитный барьер, система особых клеток и белков, защищающих организм от болезнетворных микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибков и ядов), которая не позволяет им проникнуть в организм. Благодаря крепкой иммунной системе человек реже болеет и легче переносит заболевания. Иммунитет заложен в человеке с рождения. Эффективность иммунной системы зависит от наследственности, однако правильное питание и здоровый образ жизни могут значительно повысить его.

Также иммунитет — это способность иммунной системы избавлять организм от генетически чужеродных объектов и сохранять целостность и постоянство внутренней среды организма. Иммунная система отвечает за два важных процесса: замену трансформированных или поврежденных клеток различных органов тела и защиту от проникновения разного рода чужеродных агентов. Таким путем обеспечивается противоинфекционная, противоопухолевая защита и генетическая стабильность организма.

Если коротко, то иммунитет — это и защитник нашего организма, и оружие человека в борьбе с болезнями. Иммунная система вначале обезвреживает чужеродные клетки (инфекции, вирусы), а затем их разрушает. Эта система контролирует развитие раковых клеток, своевременно выявляя и уничтожая те, которые растут бесконтрольно. Лимфатические узлы, миндалины, вилочковая железа (тимус), костный мозг, селезенка — вот органы, входящие в иммунную систему. Различают врожденный иммунитет и приобретенный (активный, пассивный). Активный иммунитет начинает формироваться еще до рождения человека — в материнской утробе. Пассивный иммунитет формируется в организме после введения вакцины.

Мы поинтересовались у врачей, по каким признакам можно определить, что у человека имеется низкий уровень иммунитета, и узнали, что это частые простудные заболевания, герпес на губах, продолжительное повышение температуры, синдром хронической усталости, сонливость или бессонница, болевые ощущения в суставах и мышцах, нарушения сна, частые головные боли, появление высыпаний на коже, и так далее. Все это является признаками снижения иммунной активности.

Доказано, что силы иммунитета на 50% зависят от образа жизни, который ведет человек. Вот лишь некоторые факторы, негативно воздействующие на иммунитет: длительный стресс, вредные привычки, нерациональное питание (голодание, переедание), а также дефицит витаминов и микроэлементов.

Отрицательно на организм человека сказываются также чрезмерные физические перегрузки, травмы, ожоги, операции, загрязнение окружающей среды и бесконтрольное употребление лекарств. К негативным факторам, снижающим иммунитет, можно отнести табак, алкоголь и наркотики. Нельзя забывать, что чрезмерное потребление кофе, некачественная пища, в том числе и всякого рода фастфуды, а также малоподвижный образ жизни, гиподинамия и хроническое недосыпание тоже очень пагубно сказываются на здоровье человека.

Как мы отметили выше, чрезмерные нагрузки могут негативно влиять на иммунитет. По словам медиков, тяжелые физические нагрузки, особенно в утренние часы, снижают сопротивляемость организма к инфекциям, так как замедляют выработку лимфоцитов, а переизбыток рафинированного сахара угнетает иммунную систему, снижая активность антител, которые борются с инфекциями.

Как мы уже убедились, иммунитет — это сложнейшая сеть взаимодействий как на клеточном, так и на молекулярном уровнях. Создать идеальную систему, надежно защищающую организм от атак патогенов и одновременно ни при каких условиях не повреждающую собственные органы, не смогла даже природа. Но его можно укреплять, стимулировать и поддерживать.

Научный медицинский анализ показал, что около 80% защитных клеток организма находятся в кишечнике, поэтому правильное и полноценное питание — это залог важного условия хорошего иммунитета. Каши, овощи, фрукты, полиненасыщенные жиры должны обязательно быть в рационе питания.

Нежелательно переедать, если вы хотите, чтобы у вас был крепкое здоровье. Также нельзя заниматься самолечением, и, если у вас сидячая работа, желательно увлекаться ходьбой в вечернее время, после которой наступит продолжительный спокойный сон, который является одним из главных критериев здорового образа жизни.

По словам медиков, человеку для поддержания иммунитета в первую очередь необходимо полноценное здоровое питание. Немаловажным является также отказ от курения, алкоголя и всех вредных привычек. Не зря врачи всего миру бьют тревогу и на каждых мероприятиях кричат о том, что главная причина снижения иммунитета человека — это курение и употребление спиртных напитков. Поэтому отказ от всего этого поможет сохранить бережное отношение к своей психике, улучшит обмен веществ и укрепит здоровый сон (не менее 8 часов в сутки в хорошо проветренном помещении). Доказано также, что подвижный образ жизни, закаливание (обливания и контрастный душ, посещение бани и сауны) и регулярные занятия спортом могут благоприятно влиять на организм человека.

Восстанавливать и поддерживать иммунитет можно профилактическими, необременительными методами, в числе которых — регулярный прием иммунно-укрепляющих средств. На сегодняшний день фармацевтическая промышленность может предложить не один десяток препаратов, основное действие которых — укрепление иммунитета. Кроме того в последнее время появились продукты питания, ориентированные на повышение защитных сил организма.

Ну а если человек категорически против лекарств и не особо верит рекламе кисломолочных продуктов, повышающих иммунитет, можно воспользоваться массой народных способов для укрепления организма: от травяных настоек и чаев до модной нынче ароматерапии.

Сегодня мы продолжаем жить в период пандемии COVID-19 и вопросы о поддержке крепкого иммунитета как никогда становятся актуальными.

От его правильного функционирования напрямую зависит наша уязвимость от множества заболеваний. С начала пандемии существует немало случаев, когда человек, контактировавший с уже заболевшим COVID-19, остается здоровым или болеет в легкой форме. Хороший иммунитет — возможность не почувствовать симптомы болезни или даже избежать ее.

Отсутствие дефицита витаминов и минералов — одно из ключевых условий, которое обеспечивает правильное функционирование иммунной системы. Дефицитам витаминов и микроэлементов подвергаются практически все люди, так как каждый когда-либо испытывал длительный стресс, сталкивался с недостатком сна, сидячим образом жизни или с недавно перенесенной болезнью. Именно поэтому следует регулярно проверяться на дефициты витаминов и микроэлементов и восполнять их количество в организме.

Эндокринолог Юлия Алексеевна Сорокина из Ростова-на-Дону в своих консультациях дает разъяснения о том, что дефицит витаминов и минералов снижает активность иммунитета (как гуморального, так и клеточного), повышает риск заражения и вероятность развития осложнений после перенесенного заболевания.

«Было показано, — говорит она, — что для нормальной работы иммунитета и адаптации организма наиболее важное значение имеют витамины А, С, D, Е, В2, В6 и В12, фолиевая кислота, железо, селен и цинк. Однако дополнительный прием витаминов должен быть согласован с вашим лечащим врачом с целью формирования персонифицированного подхода для восполнения дефицитных состояний. А теперь давайте остановимся на каждом витамине подробнее и рассмотрим, какую именно роль он играет для нашего иммунитета.

Витамин А участвует в процессе роста, нормальной работы эпителиальной ткани (защитной функции организма), поддерживает иммунитет и зрение;

Витамин С активирует клетки иммунитета, увеличивает продукцию интерферонов, оказывает антиоксидантное действие, нейтрализует свободные радикалы, образующиеся при воспалении;

Витамин D через множество механизмов поддерживает как врожденный, так и адаптивный иммунитет;

Цинк, как известно, подавляет размножение вируса, способствует нормальному созреванию и активности лимфоцитов, а также обладает антиоксидантным действием;

Селен оказывает иммуномодулирующее действие, является незаменимым элементом антиоксидантной системы. Его дефицит приводит к снижению врожденного и адаптивного иммунного ответа».

Учитывая важность поддержания иммунитета человека, Всемирная организация здравоохранения учредила день иммунитета, который отмечается в течение первой декады марта. Такой праздник придумали для того, чтобы привлечь внимание общества к проблемам распространения различных иммунных заболеваний во всем мире, а также напомнить о важности сохранения и укрепления иммунитета. Как говорят специалисты медицины, всемирный день иммунитета — это еще одна возможность подчеркнуть важность и значимость здорового образа жизни и донести её до обычных людей для сохранения продолжительной активной жизни.

Основными целями проведения Всемирного дня иммунитета являются разъяснения обществу, что такое иммунная система и какие способы ее укрепления существуют, а также информирование населения о значении, особенностях функционирования иммунной системы и привлечение общественного внимания к проблемам, связанными с распространенностью различных иммунных заболеваний.

Необходимо признать, что декада иммунитета — важное событие, особенно в нынешнее время, когда каждое мгновение нас окружают миллиарды бактерий, вирусов и аллергенов. И надо полагать, что первый весенний день не зря был выбран для этого праздника. После зимы иммунная система организма человека более ослаблена и начинает давать сбои. Зимние простуды, авитаминоз, синдром хронической усталости угнетающе действуют на организм в целом и на иммунную систему. Поэтому важно подумать о поддержании иммунитета весной, заняться профилактикой здоровья и отказаться от вредных привычек.

С 1 марта в Ингушетии, как и по всей России во многих организациях и учреждениях были проведены мероприятия и просветительские акции, направленные на повышение осведомленности жителей о важности и особенностях работы иммунной системы, которые будут продлены до 10 марта включительно. Если в первые несколько лет день иммунитета праздновали только медицинские работники, которые проводили семинары и встречи, и обсуждали методы решения проблемы, то сейчас эту эстафету приняли и другие социальные институты. Другими словами можно сказать, что сегодня этот праздник охватывает все слои населения.

К примеру, в школах и детских садах проводят доступные для детского понимания лекции, знакомящие детей с особенностями иммунной системы и принципами здорового образа жизни. Врачи рассказывают, как правильно питаться, как заниматься спортом, чтобы сохранить своё здоровье.

«Как мы знаем, иммунитет — это тот защитный барьер, который не позволяет вирусам, бактериям, микробам, аллергенам проникнуть в организм, — говорит завуч средней школы № 1 с. п. Плиево Лидия Кулбужева, — и благодаря крепкой иммунной системе человек реже болеет и легче переносит заболевания. Сегодня, когда весь мир проходит через сложные времена пандемии коронавируса, унесшей многие жизни и нанесшей непоправимый ущерб здоровью миллионов людей по всему миру, день иммунитета приобретает особую важность и актуальность. Поэтому в рамках этого дня в нашей школе мы проводим с учащимися спортивно-оздоровительные мероприятия, главной задачей которых является проинформировать обучающихся о том, как важна иммунная система организму, как она помогает справиться нашему организму с вирусами и бактериями».

В медицинских учреждениях нашей республики также прошли тематические конференции, семинары и лекции, на которых обсуждались вопросы, связанные с укреплением иммунитета, влиянием ряда факторов и лекарственных средств, а также биологически-активных добавок к пище на работу иммунной системы. Медики рассказывали о причинах снижения иммунитета, о методах его укрепления и поддержания.

Начало весны — приятное и долгожданное время года, когда природа вокруг нас начинает оживать, но не стоит забывать о том, что наш иммунитет, напряженно работая всю зиму, стоит в преддверии нового периода не менее серьезных испытаний.

Помните, что защитные силы человека нужно укреплять постоянно. Человеческий организм — это сложная система, и чтобы она исправно работала, ее нужно обязательно поддерживать.

Если нет — то однажды наступит момент, когда бороться с инфекцией и сезонными заболеваниями можно будет только приемом лекарственных средств. Необходимо ответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких и беречь свою иммунную систему, лучшие друзья которой — здоровый образ жизни, сбалансированное питание и позитивные эмоции. Ваш девиз: «нет» лежанию на диване, даешь физические упражнения и свежий воздух! Гоните от себя подальше главный враг иммунитета — стресс, не переживайте и не нервничайте. Старайтесь получать от жизни как можно больше положительных эмоций. Помните, смех стимулирует выработку гормона радости серотонина, который помогает защищать организм от болезней. Поэтому в начале весны больше смейтесь, радуйтесь каждому новому дню и любите природу. Будьте здоровы!