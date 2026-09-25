Представители Ингушетии стали экспертами интенсива «Росмолодёжь. Предпринимай»

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе центра «Парк ремесел», в рамках программы представители республики делятся опытом с участниками, обсуждают развитие молодёжного предпринимательства, реализацию инициатив и возможности для профессионального роста.

Делегаты знакомятся с практиками экспертов и участников из других субъектов России, расширяя профессиональные знания и получая новые инструменты для реализации собственных инициатив.

«Проведение таких мероприятий способствует развитию молодёжного предпринимательства, обмену практическим опытом и установлению новых профессиональных связей», — подытожил собеседник.