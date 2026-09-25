В Сунже Ингушетии в скором времени завершится обустройство нового тротуара

Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, на данный момент рабочие устанавливают бордюрный камень, после чего будет выполнена укладка асфальта. Завершить эти работу планируется до середины октября текущего года.

На днях на объекте с мониторинговой миссией побывал мэр Сунжи Аслан Умаров и его заместитель Халид Беков.

«Для нас важно не только обеспечить подъезд к социальным объектам, но и создать безопасные условия для пешеходов. В первую очередь это касается школьников и их родителей. После завершения работ жители посёлка получат удобный пешеходный маршрут к школе», — подчеркнул градоначальник.

Напомним, в 2021 году в посёлке Восточном открыта школа на 720 ученических мест. Для обеспечения удобного и безопасного подъезда к образовательному учреждению в 2024 году были заасфальтированы дороги общей протяжённостью 1,5 км.