В Сунже Ингушетии в скором времени завершится обустройство нового тротуара

В настоящее время во исполнение поручения Главы республики Махмуда-Али Калиматова в посёлке Восточный города Сунжа ведётся следующий этап благоустройства — строительство тротуара протяжённостью 640 метров.
Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, на данный момент рабочие устанавливают бордюрный камень, после чего будет выполнена укладка асфальта. Завершить эти работу планируется до середины октября текущего года.
На днях на объекте с мониторинговой миссией побывал мэр Сунжи Аслан Умаров и его заместитель Халид Беков.
«Для нас важно не только обеспечить подъезд к социальным объектам, но и создать безопасные условия для пешеходов. В первую очередь это касается школьников и их родителей. После завершения работ жители посёлка получат удобный пешеходный маршрут к школе», — подчеркнул градоначальник.
Напомним, в 2021 году в посёлке Восточном открыта школа на 720 ученических мест. Для обеспечения удобного и безопасного подъезда к образовательному учреждению в 2024 году были заасфальтированы дороги общей протяжённостью 1,5 км.