В Назрановском районе Ингушетии готовятся к призыву граждан на военную службу

В заседании приняли участие: заместитель Председателя Правительства республики Магомед Вышегуров, военный комиссар субъекта Заурбек Гадаборшев, исполняющий обязанности главы Назрановского муниципального района Мухарбек Аушев, председатель районного Совета депутатов Идрис Экажев, заместитель главы администрации г. Карабулак Азраил Джандигов, председатель организации «Комитет солдатских отцов РИ» Адам Плиев, председатель Комитета по защите прав военнослужащих Радимхан Могушкова, а также главы сельских поселений.

В ходе сбора были рассмотрены вопросы подготовки и проведения очередного призыва граждан на военную службу, организации работы призывных комиссий, медицинского освидетельствования призывников и взаимодействия ответственных служб.

Участники обсудили итоги призыва и отправок граждан на военную службу в апреле—июле 2026 года, а также основные задачи на предстоящий призыв и отправку призывников в октябре—декабре текущего года.

В рамках мероприятия состоялся круглый стол, в ходе которого участники смогли обсудить возникающие вопросы, обменяться мнениями и предложениями, а также определить дальнейшие направления совместной работы.

Отмечается, что по итогам инструкторско-методического сбора были обозначены конкретные задачи для ответственных должностных лиц и членов призывных комиссий.