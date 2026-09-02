Прокурор Джейрахского района провел прием в филиале фонда «Защитники Отечества»

По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе организации, приём провёл прокурор Джейрахского района Мурат Белхароев. В нём также приняли участие руководитель филиала фонда Ислам Абадиев и его заместитель по правовым вопросам Мадина Мамилова.

В ходе встречи граждане обратились по вопросам розыска без вести пропавших военнослужащих, оформления опеки над несовершеннолетним ребёнком погибшего защитника, начисления мер социальной поддержки, предоставления налоговых и коммунальных льгот. Кроме того, обсуждались вопросы медицинской помощи и прохождения реабилитации.

По всем обращениям прокурор предоставил правовые консультации. Поступившие письменные заявления приняты к рассмотрению, по ним назначены надзорные проверки. Их результаты находятся на контроле прокуратуры Джейрахского района.

«Проведение совместных приёмов граждан с участием руководства районных прокуратур позволяет выстроить эффективный механизм защиты прав ветеранов боевых действий на всей территории региона. Совместная работа филиала фонда и прокуратуры дает возможность оперативно пресекать нарушения законных интересов наших подопечных», — прокомментировал Ислам Абадиев.