Премьер-министр Ингушетии посетил линейку в школе с вековой историей 

В этом году образовательное учреждение почти с вековой историей приняло порядка 123 учащихся. Особенным этот день стал для 11 первоклассников и четырех выпускников-2027.

Владимир Сластенин обратился к школьникам, их родителям и педагогическому коллективу с поздравлениями. «1 сентября — день, который помнят всю жизнь. Для первоклассников сегодня все впервые: первый звонок, первая учительница, первые буквы в прописях. Школа — как раз то место, где учиться самое главное и самое правильное дело», — отметил премьер.

После официальной части он, в неформальной обстановке, пообщался с участниками мероприятия, ответил на вопросы о жизни школы и учебном процессе, сделал памятные фотографии с ребятами.

Глава кабмина выразил особую благодарность учителям: «За каждым успехом ученика стоит огромный труд учителя. Дорогие педагоги, спасибо вам за ваше терпение, за умение объяснять сложное простыми словами, за то, что замечаете в каждом ребенке его сильные стороны и помогаете им раскрыться».

Владимир Сластенин подчеркнул, что развитие системы образования остается одним из приоритетов работы регионального правительства, пожелав всем успешного и насыщенного учебного года.