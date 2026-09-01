В Ингушетии принимаются меры по профилактике лесных пожаров

В лесах региона ежедневно проходят профилактические рейды, направленные на предупреждение возгораний и соблюдение требований пожарной безопасности, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе природоохранного ведомства по республике.
Специалисты Сунженского и Назрановского лесопожарных центров контролируют состояние лесных территорий и напоминают жителям о необходимости соблюдать установленные ограничения.
В рамках профилактической работы в лесах устанавливают информационные щиты и аншлаги, обновляют минерализованные полосы, ремонтируют и создают лесные дороги для оперативного проезда пожарной техники. Также оборудуются места отдыха, распространяются информационные материалы и проводятся экологические и просветительские акции.
«Особое внимание уделяется соблюдению правил в период действия противопожарных запретов. Даже небольшой непотушенный костёр или неосторожное обращение с огнём может стать причиной масштабного пожара и нанести серьёзный ущерб лесной экосистеме», — подчеркнул собеседник.
Сохранение лесов и снижение рисков возникновения природных пожаров относятся к основным задачам национального проекта «Экологическое благополучие». При этом специалисты отмечают, что эффективность профилактических мер во многом зависит от поведения самих граждан.
При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом в лесную охрану по телефону 8-800-100-94-00.