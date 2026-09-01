Во всех учебных заведениях Карабулака Ингушетии прозвучал первый звонок 

Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, церемонии открывались поднятием государственных флагов и звучанием гимнов России и Ингушетии. На празднике собрались ученики, их родители, педагоги и приглашённые гости, чтобы разделить радость этого события.

С поздравлениями к школьникам обратились представители городской администрации, сотрудники региональных министерств и ведомств, активисты фонда «Защитники Отечества», члены общественных организаций, заслуженные жители города и ветераны специальной военной операции. Гости поздравили всех с началом учебного года, сказали тёплые слова родителям, дали ребятам наставления на успешную учёбу, а учителям пожелали выдержки и терпения.

В каждой школе для праздника была подготовлена разнообразная концертная программа: учащиеся выступали со стихами, песнями и танцами. После завершения торжественной части во всех учебных заведениях прозвучал первый звонок. Ученики отправились в свои классы, а самые маленькие — первоклассники — впервые сели за парты на своём первом уроке.