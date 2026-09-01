Житель Ингушетии получил 8 лет колонии за попытку сбыта 143 граммов метадона 

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2024 года мужчина через интернет вступил в организованную группу, занимавшуюся распространением запрещенных веществ. Выполняя указания куратора, он забрал из тайника в Кабардино-Балкарии партию метадона массой более 143 граммов.

Перевезя наркотик в Ингушетию, осужденный расфасовал его дома с помощью электронных весов. Первую «закладку» массой 3,85 грамма спрятал в банку из-под энергетика в стволе дерева на улице Плиева в Сунже. При попытке оборудовать второй тайник был задержан сотрудниками правоохранительных органов с поличным.

Сунженский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил фигуранту к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Мобильный телефон и весы, использовавшиеся как орудия преступления, конфискованы в доход государства.