Росгвардейцы провели патриотические уроки в школах Ингушетии

Мероприятия были посвящены сразу трем значимым датам: 10-летию образования Росгвардии, 215-й годовщине создания войск правопорядка и Дню знаний.

В ходе открытых уроков гости рассказали учащимся об основных этапах становления ведомства и ключевых достижениях за десятилетнюю историю. Особое внимание было уделено значению праздника 1 сентября и многолетним традициям, которые объединяют разные поколения.

В завершение встреч правоохранители пожелали школьникам успехов в новом учебном году, призвали их ответственно относиться к учебе и не бояться ставить перед собой амбициозные цели.