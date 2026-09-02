Росгвардейцы провели патриотические уроки в школах Ингушетии

Хусейн Плиев
Фото:
пресс-служба управления Росгвардии по Ингушетии

Сотрудники регионального управления войск национальной гвардии организовали серию встреч с учащимися подшефных школ, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства. 

Мероприятия были посвящены сразу трем значимым датам: 10-летию образования Росгвардии, 215-й годовщине создания войск правопорядка и Дню знаний. 

В ходе открытых уроков гости рассказали учащимся об основных этапах становления ведомства и ключевых достижениях за десятилетнюю историю. Особое внимание было уделено значению праздника 1 сентября и многолетним традициям, которые объединяют разные поколения. 

В завершение встреч правоохранители пожелали школьникам успехов в новом учебном году, призвали их ответственно относиться к учебе и не бояться ставить перед собой амбициозные цели.

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