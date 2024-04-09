Руслан Аушев и Юнус-Бек Евкуров поздравили Махмуд-Али Калиматова с днем рождения

Первый Президент Ингушетии Герой Советского Союза Руслан Аушев и экс-глава региона, заместитель министра обороны Герой России Юнус-Бек Евкуров поздравили Махмуд-Али Калиматова с днем рождения.
«В день вашего рождения желаю вам, уважаемый Махмуд-Али Макшарипович, крепкого здоровья, благополучия, успехов в реализации стоящих задач на благо граждан Республики Ингушетия, личного счастья, а также крепкого здоровья и всего самого наилучшего вашим родным и близким», — отметил Руслан Аушев.
«Поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и жизненных сил. Пусть жизнь каждый день дарит новые возможности, а удача и успех будут верными спутниками во всех начинаниях», — подчеркнул Юнус-Бек Евкуров, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики