Руслан Аушев и Юнус-Бек Евкуров поздравили Махмуд-Али Калиматова с днем рождения

«В день вашего рождения желаю вам, уважаемый Махмуд-Али Макшарипович, крепкого здоровья, благополучия, успехов в реализации стоящих задач на благо граждан Республики Ингушетия, личного счастья, а также крепкого здоровья и всего самого наилучшего вашим родным и близким», — отметил Руслан Аушев.

«Поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и жизненных сил. Пусть жизнь каждый день дарит новые возможности, а удача и успех будут верными спутниками во всех начинаниях», — подчеркнул Юнус-Бек Евкуров, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики