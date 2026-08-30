В Карабулаке Ингушетии отпраздновали 31-летие города 

Глава муниципального образования Ахмед Дидигов тепло поприветствовал земляков, поздравив всех, кому дорог этот город, с знаменательной датой. Лучшие представители Карабулака были отмечены высокими муниципальными наградами за вклад в развитие малой родины.

Продолжился праздник концертной программой: юные дарования и приглашенные артисты порадовали зрителей патриотическими композициями и зажигательной лезгинкой. По традиции всех участников торжества угостили бесплатным мороженым.

Напомним, рабочий поселок Карабулак обрел статус города в 1995 году. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов ранее подчеркивал, что населенный пункт является ключевой промышленной площадкой республики, однако главным его достоянием являются трудолюбивые и гостеприимные жители.

Особые слова благодарности руководитель региона адресовал представителям старшего поколения, заложившим фундамент сегодняшнего благополучия.