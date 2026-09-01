Спикер парламента Ингушетии в День знаний побывал в своей родной школе

Как сообщили газете «Ингушетия» в законодательном органе региона, начался праздник с торжественной церемонии поднятия государственного флага Российской Федерация и исполнения гимна России. Магомет Тумгоев поздравил всех присутствующих с этим трогательным и запоминающимся праздником.

«Уважаемые педагоги, родители, дорогие ребята! Первое сентября — это особый, волнительный день. Для наших первоклассников открывается мир знаний, где будут радости, победы, новые свершения. А старшеклассники стоят на пороге большой жизни, вам предстоит выбрать профессию, которая будет приносить душевное удовлетворение и пользу обществу. Следует отметить, что руководством региона создаются все необходимые комфортные условия для организации и проведения учебного процесса», — подчеркнул спикер парламента.

Он пожелал педагогам новых успехов и достижений, воплощения в жизнь творческих профессиональных замыслов. По его словам, учителя не только дают знания, но и воспитывают настоящих граждан, прививают важнейшие духовные и нравственные ценности.