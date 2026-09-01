Праздник первого звонка в селе Али-Юрт посетил Глава Ингушетии 

По его словам, с самого порога здесь чувствовалась радостная, светлая и по-настоящему праздничная атмосфера. Прекрасная школа, ухоженная территория, уютные классы: все говорило о внимании и заботе, которые здесь ежедневно вкладывают в образовательную среду.

«Но главное богатство гимназии — это, конечно, дети. Умные, талантливые, открытые и невероятно артистичные. Сегодня они не только с волнением встретили новый учебный год, но и подарили всем настоящий праздник — пели, танцевали, читали стихи. Было очень приятно видеть, сколько в наших ребятах энергии, способностей и желания узнавать новое», — подчеркнул Глава Ингушетии.

Отдельные слова благодарности он адресовал педагогам, отметив, что в гимназии работают настоящие профессионалы, которые не просто дают детям знания, но и помогают раскрывать их таланты, воспитывают в них ответственность, уважение к старшим и любовь к своей Родине.

«Особенно важен этот день для первоклассников. Сегодня для них началась новая, большая глава жизни. Пусть школьные годы будут для них интересными, добрыми и наполненными яркими событиями, верными друзьями и большими достижениями. Сегодня было особенно приятно видеть столько счастливых детских улыбок. Такие моменты еще раз напоминают: самое ценное, что у нас есть, — это наши дети. Их способности, их мечты, их стремление учиться и развиваться. Они уже сегодня удивляют своими талантами. Будущее Ингушетии за такими ребятами. Наша общая задача: помочь каждому из них раскрыть свой потенциал», — написал руководитель субъекта.