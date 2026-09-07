УПЧ в Ингушетии помог восстановить пенсионные выплаты инвалиду II группы

Как информировали «Ингушетию» в пресс-службе ведомства, заявительница неоднократно обращалась в СФР, однако получить разъяснения по поводу прекращения выплат не удалось. После обращения гражданки к УПЧ в Социальный фонд был направлен запрос для выяснения обстоятельств.

Проверка показала, что основанием для приостановления пенсии стало достижение одним из детей женщины 18-летнего возраста. При этом в распоряжении Социального фонда отсутствовали сведения о продолжении обучения ребенка по очной форме.

После уточнения необходимых данных пенсионное обеспечение было восстановлено. Размер страховой пенсии составил 24 тыс. 371 рубль с учетом повышения за двух других нетрудоспособных членов семьи. Кроме того, женщине произвели доплату за период с мая по август 2026 года. Сумма погашенной задолженности составила 98 тыс. 925 рублей.

Таким образом, пенсионные выплаты возобновлены в установленном размере, а задолженность за период приостановления перечислена заявительнице в полном объеме.