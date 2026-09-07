В Назрановском районе Ингушетии продолжаются ликвидация последствий схода оползня

В сельском поселении Барсуки на улице Левобережной активно ведутся восстановительные работы после оползневого сдвига. Данные мероприятия реализуются согласно указанию Главы республики Махмуда-Али Калиматова. Этот участок находится под пристальным вниманием, так как рядом расположены школа и мечеть.
Исполняющий обязанности главы Назрановского муниципального района Мухарбек Аушев, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, систематически посещает объекты лично, чтобы на месте анализировать обстановку и проверять выполнение поставленных задач. Во время очередного рабочего визита он также осмотрел проблемную зону в Барсуках.
В поездке его сопровождали заместители главы администрации Тимерлан Измайлов и Бекхан Гагиев, а также руководитель сельского поселения Барсуки Магомед-Башир Куриев.
Местная администрация совместно с Министерством автомобильных дорог Ингушетии реализует полный комплекс мер, направленных на устранение последствий схода грунта и укрепление проблемного участка.
Специалисты в ходе осмотра оценили текущее состояние территории и уточнили дальнейший план действий. Ситуация остается под непрерывным контролем руководства района.