В Назрановском районе Ингушетии продолжаются ликвидация последствий схода оползня

Исполняющий обязанности главы Назрановского муниципального района Мухарбек Аушев, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, систематически посещает объекты лично, чтобы на месте анализировать обстановку и проверять выполнение поставленных задач. Во время очередного рабочего визита он также осмотрел проблемную зону в Барсуках.

В поездке его сопровождали заместители главы администрации Тимерлан Измайлов и Бекхан Гагиев, а также руководитель сельского поселения Барсуки Магомед-Башир Куриев.

Местная администрация совместно с Министерством автомобильных дорог Ингушетии реализует полный комплекс мер, направленных на устранение последствий схода грунта и укрепление проблемного участка.

Специалисты в ходе осмотра оценили текущее состояние территории и уточнили дальнейший план действий. Ситуация остается под непрерывным контролем руководства района.