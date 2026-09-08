По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе ЦТКиКИ, 28 сентября для студентов Северо-Кавказского колледжа современной медицины в Сунже состоится концерт «Осенние мотивы» по программе «Пушкинская карта». Ещё одно тематическое мероприятие запланировано на 30 сентября — оно будет посвящено присоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации.

Кроме того, в текущем месте творческий состав ЦТКиКИ приступает к работе над комедией «Тещин Совет» по пьесе Асет Теркакиевой. Постановка станет одним из направлений театральной деятельности центра.

Также продолжаются регулярные занятия по хореографии, изобразительному искусству и фортепиано. Расписание и возрастные группы доступны на страницах учреждения в социальных сетях.