Глава Ингушетии поздравил журналистов с Международным днем солидарности 

«Журналистика — не просто профессия. Это большая ответственность за то, что и как рассказывать людям, какие темы поднимать, какие вопросы задавать и насколько честно говорить о том, что происходит вокруг. Хорошая журналистика помогает обществу видеть проблемы и находить решения. Она позволяет власти лучше понимать, чем живут люди, слышать их проблемы и вовремя реагировать. Поэтому открытый и профессиональный разговор с журналистами: важная часть нашей общей работы», — написал Глава Ингушетии в своем Telegram-канале.

Он отметил, что у властей и представителей СМИ могут быть разные взгляды, разные оценки и даже острые дискуссии. Но есть то, что должно оставаться общим: уважение к фактам, ответственность перед людьми и стремление сделать жизнь в республике лучше.

«Спасибо всем журналистам Ингушетии и особые слова благодарности — ветеранам ингушской журналистики, людям, которые десятилетиями своим трудом формировали профессиональные традиции нашей прессы, радио и телевидения. Многие из них и сегодня продолжают работать, делиться опытом и передавать свои знания молодому поколению. Их профессиональный путь — это часть истории Ингушетии и та высокая планка, на которую равняются те, кто сегодня только начинает свой путь в журналистике», — подчеркнул руководитель региона.

Махмуд-Али Калиматов пожелал журналистам крепкого здоровья, интересных тем и проектов, доверия читателей и зрителей.

Напомним, Международный день солидарности журналистов, который отмечается ежегодно 8 сентября, установлен в 1958 году по решению конгресса Международной организации журналистов.

Выбор даты обусловлен тем, что в этот день в 1943 году фашисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста и литературного критика Юлиуса Фучика. Находясь в заточении, он написал книгу «Репортаж с петлей на шее», за которую в 1950 году был посмертно удостоен Международной премии Мира.