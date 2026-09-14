В Ингушетии молодежи рассказали о возможностях грантовой поддержки

Участникам рассказали, как превратить социальную инициативу в полноценный проект и получить финансовую поддержку на его реализацию. В ходе встречи молодые люди узнали о правилах участия в конкурсах, требованиях к заявкам и критериях оценки проектов.

Отдельное внимание уделили распространённым ошибкам при подготовке заявок. Спикеры ответили на вопросы участников и обсудили, каким образом молодёжные инициативы могут помогать решать социальные проблемы и приносить пользу жителям субъекта.

«Встреча стала для участников площадкой для обмена идеями и получения практических знаний, которые помогут воплотить собственные инициативы в жизнь», — подытожил собеседник.