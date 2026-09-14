Студенты СКТЭК Ингушетии вспоминали подвиг летчика Валентина Эмирова

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе образовательного учреждения, в рамках мероприятия студенты подготовили историческую справку о жизни и подвиге Героя Советского Союза. Почётным гостем встречи стал руководитель поискового движения России в республике Беслан Дзейтов.

«Участники урока обсудили важность сохранения исторической памяти, уважения к людям, защищавшим Родину, и передачи сведений о подвигах героев будущим поколениям. Ведь народ, который забывает свою историю, не имеет будущего», — подчеркнул собеседник.

Отмечается, что подобные встречи способствуют военно-патриотическому воспитанию молодёжи и помогают сохранять память о людях, чьи мужество и самоотверженность стали частью истории Ингушетии.