В Ингушетии сохраняется высокая активность избирателей 

18-20 сентября в регионе выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Народного собрания VIII созыва. На 142 участках обеспечены безопасность, техническая готовность и доступность помещений, организовано видеонаблюдение за ходом голосования.

Пока родители голосуют, для юных посетителей созданы комфортные условия для отдыха и игр. Дети могут провести время в игровой зоне, занимаясь интересными и безопасными делами. Это позволяет взрослым спокойно реализовать свое избирательное право.

Также в регионе организована возможность голосования для граждан, которые по состоянию здоровья, возрасту или иным уважительным причинам не могут лично прийти на участок. Члены участковых избирательных комиссий выезжают к таким избирателям, чтобы они могли проголосовать по месту нахождения. Этой возможностью пользуются представители старшего поколения, люди с ограниченными возможностями здоровья и жители, которым объективно сложно добраться до участка.

Надомное голосование проводится с соблюдением требований избирательного законодательства и направлено на доступность выборов для всех категорий граждан.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в социальных сетях отметил хорошую активность в первый день голосования (более 33%). Он поблагодарил жителей за неравнодушие, ответственность и уважение к гражданскому праву, пожелав всем, кто обеспечивает проведение голосования, спокойной и слаженной работы.