Зампрокурора Ингушетии Гирихан Хазбиев стал вице-премьером 

Отмечается, что в новой должности заместителя председателя правительства республики он будет курировать вопросы безопасности и координации взаимодействия с правоохранительными органами.

Гирихан Хазбиев имеет высшее юридическое образование. С 1994 по 2026 год он работал в органах прокуратуры республики, в том числе в должности заместителя главы надзорного ведомства. Его служба отмечена государственными и ведомственными наградами.