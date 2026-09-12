«Событие пройдет в 85 субъектах страны и будет приурочено к Году единства народов России. Ожидается, что в общей сложности в мероприятии примут участие около миллиона человек. Участникам предложат дистанции от 1 до 12 километров, а на территории региона забеги будут организованы с учетом возрастных категорий», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы ведомства.

Регистрация участников начнется в 09:30 по мск, торжественное открытие состоится в 10:30, старт первого забега в свою очередь запланирован на 11 часов. В 14 часов пройдет церемония награждения победителей и закрытия соревнований.

К участию приглашаются все желающие. Для спортсменов в возрасте до 17 лет включительно в обязательном порядке потребуется медицинский допуск. Участникам от 18 лет также необходимо предоставить допуск врача либо поставить личную подпись, подтверждающую ответственность за состояние собственного здоровья.

Дистанции будут распределены по возрастным группам: для самых юных участников предусмотрен забег на 500 метров, для взрослых категорий — до 3 километров. Победителей и призеров наградят кубками, медалями и грамотами.

Организаторами Всероссийского дня бега выступают Министерство спорта России, Федеральная дирекция спортивных мероприятий, Всероссийская федерация легкой атлетики и региональные органы управления в сфере физической культуры и спорта.