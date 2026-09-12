Правительство: Ингушетия реализует приоритеты, обозначенные Дмитрием Медведевым 

Особое значение для региона имеет поддержка семьи. Республика сохраняет один из самых высоких показателей рождаемости в стране: в 2025 году здесь родилось 7 819 детей, по уровню рождаемости регион входит в пятерку субъектов-лидеров. В рамках федеральной программы «Многодетная семья» нацпроекта «Семья» семьям оказывается комплексная поддержка: от социальных мер до помощи в трудоустройстве, развитии самозанятости и собственного дела.

Технологическое лидерство в республике связано с цифровизацией госуслуг. Сеть МФЦ охватывает около 90% населения и предоставляет 117 видов услуг. Только за 2025 год через центры их оказано порядка 380 тыс. Развиваются и цифровые сервисы для участников СВО и их семей: базовые меры уже доступны на Госуслугах, а в 2026 году весь комплекс таких мер планируется поэтапно перевести в электронный формат. Кроме того, через МФЦ внедряется оформление нескольких мер поддержки по принципу «одного заявления».

Для республики развитие предпринимательства уже стало не только темой господдержки, но и фактором реального роста деловой активности. На начало 2026 года в республике насчитывается около 7,5 тыс. субъектов МСП, почти на 8% больше, чем годом ранее. Число самозанятых за год выросло на 40,7% — с 20,9 тыс. до 29,4 тыс. человек. По итогам 2025 года объем внебюджетных инвестиций превысил 14,5 млрд рублей.

Сегодня реализуются 17 инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 26 млрд рублей: в промышленности, сельском хозяйстве, логистике и туризме. На поддержку МСП в 2026 году предусмотрено 319,4 млн рублей, в том числе на расширение доступа предпринимателей к площадкам индустриальных, агропромышленных и бизнес-парков, а также технопарков.

Еще одна важная тема: участие ветеранов СВО в общественной и государственной жизни. В Ингушетии работа с ветеранами выходит за рамки социальной поддержки. Региональное отделение фонда «Защитники Отечества» сопровождает бойцов и семьи погибших военнослужащих, помогает с получением мер поддержки, социальных услуг, трудоустройством и профессиональной адаптацией. За время работы обработано более 3 тыс. обращений. Часть ветеранов уже трудится в органах государственной и муниципальной власти, общественных организациях и других сферах.

Региональная программа «Путь героя» помогает участникам СВО развивать управленческие компетенции и активнее включаться в жизнь республики.

Таким образом, приоритеты, обозначенные Дмитрием Медведевым, в республике получают конкретное содержание. По этим направлениям уже ведется системная работа и есть измеримые результаты, отметили в региональном кабинете министров.