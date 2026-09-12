Ветеран СВО из Ингушетии поступил в университет при содействии фонда

Как информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе организации, Магомед Чапанов награждён медалью «За храбрость» II степени, медалью «За боевое отличие» и медалью Суворова. После службы он лично обратился в филиал с просьбой оказать содействие в поступлении на льготных условиях в дистанционной форме обучения.

Социальный координатор Зарема Китиева в целях решения данного вопроса приняла заявление, помогла собрать необходимые документы и составить резюме, а также подготовила сопроводительное письмо на имя руководителя образовательного учреждения.

Для дальнейшего оформления координатор сопровождала Магомеда Чапанова в филиал Московского университета «Синергия», расположенный в Магасе. Ветеран успешно прошёл вступительное тестирование и был зачислен.

«Содействие ветеранам СВО в получении образования и профессиональной реализации является одним из основных направлений работы филиала фонда «Защитники Отечества» по Ингушетии», — подытожил собеседник издания.