Несовершеннолетнего виновника смертельного ДТП будут судить в Ингушетии 

По данным следствия, в мае 2026 года подросток без водительских прав управлял ВАЗ-2110 и двигался по улице Чапаева в сельском поселении Троицкое Сунженского района. Нарушив требования ПДД, он не уступил дорогу Lada Priora, ехавшей по главной дороге. В результате произошло столкновение.

В аварии 65-летняя женщина получила тяжелые травмы и скончалась в медицинском учреждении.

Проведены необходимые следственные действия. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в релизе.