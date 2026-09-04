В Постпредстве Ингушетии прошло совещание с полпредами республики в регионах

Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы совещания, в ходе встречи был согласован рабочий план деятельности на оставшийся период текущего года и определены основные задачи. Участники в первую очередь обсудили вопросы оказания помощи бойцам СВО, взаимодействия с воинскими частями, где проходят службу призывники из Ингушетии, а также кадровые вопросы Полномочных представителей.

Также обсудили проведение выездных мероприятий делегации Постпредства, определили регионы для рабочих поездок и предварительные сроки их проведения.

Отмечается, что по итогам совещания Муслим Оздоев обозначил дальнейшие задачи по работе Полномочных представителей.