В Самаре почтили память Героя России Алихана Калиматова

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Главы и правительства Ингушетии, на бульваре, названном в честь Алихана Калиматова и открытом в 2017 году, собрались жители города и его боевые товарищи.

«Здесь установлен памятный знак, который рассказывает о подвиге уроженца Ингушетии, к которому ежегодно возлагаются цветы. Кроме того, цветы были возложены у мемориальной доски в Самарском университете, а также на мемориале, который открылся в 2021 году перед зданием Управления Федеральной службы безопасности по Самарской области. На этом мемориале высечены имена чекистов, служивших в регионе, включая Героев Советского Союза Вениамина Лезина и Льва Маневича, а также Алихана Калиматова», — сказал собеседник издания.

Напомним, Алихан Макшарипович Калиматов погиб в ходе командировки на Северный Кавказ 17 сентября 2007 года. Его автомобиль, принадлежавший оперативно-розыскному управлению, был обстрелян на федеральной трассе «Кавказ». В результате он получил 15 смертельных ранений, а в автомобиле насчитали 130 пробоин от пуль различного калибра.

4 ноября 2007 года Указом Президента Российской Федерации Алихану Калиматову посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации за проявленный героизм, мужество и отвагу в условиях, сопряженных с риском для жизни, а также за значительный вклад в обеспечение безопасности страны.