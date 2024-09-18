В Ингушетии началась кампания по противодействию мошенничеству «Клади трубку»

По словам собеседника издания, Банк России отмечает рост количества киберпреступлений и сумм ущерба. Только за II квартал текущего года по всей стране совершено около 270 тыс. операций без согласия клиентов на сумму более четырех с половиной млрд рублей. По-прежнему первое место по популярности занимают атаки с использованием мобильных телефонов.

Преступники звонят с официальных номеров банков. Как правило, они представляются сотрудниками службы безопасности банка, сообщают о якобы зафиксированной попытке проведения несанкционированной операции, а затем выманивают персональные данные, заявляя, что они нужны для блокировки операции. Даже самые умные и осторожные люди иногда попадаются на крючок к махинаторам.

Южное ГУ Банка России во взаимодействии с МВД и Прокуратурой России разработало комплексное решение для проведения массовой информационной кампании «Клади трубку». Она включает в себя размещение социальной рекламы различных форматов в общественных местах. Это видеоролики в транспорте и на уличных цифровых экранах, социальная реклама на транспорте, аудиоролики в торговых центрах, а также печатные материалы различного формата: плакаты, стикеры, листовки.

«Мы постарались предложить максимум форматов, чтобы человек встретил информацию не один, а несколько раз в течение дня. Например, в лифте или на доске объявлений в доме, в котором живет, на остановке и в общественном транспорте по пути на работу или учебу, в кафе и магазине, на автозаправочной станции, в МФЦ и почтовом отделении. Эта информация должна быть постоянно на виду, буквально «записаться на подкорку» у жителей нашей республики. Цель кампании — научить людей распознавать телефонных мошенников, рассказать о преступных схемах, раскрыть ключевые индикаторы, которые сигнализируют о мошенничестве и необходимости прервать разговор. Чем больше людей мы сможем предупредить и обезопасить от воздействия телефонных мошенников, тем лучше. Коллеги из правоохранительных органов помогли сформулировать ключевые признаки мошенничества, которые мы вынесли на билборды и другие крупные рекламные форматы», — отметил управляющий региональным отделением Банка России Магомед-Бек Ужахов.

Самые распространенные маркеры, которые сигнализируют о мошенничестве и необходимости прервать разговор: просьба сообщить код из СМС, предложение перевести деньги на безопасный счет, звонок от лица якобы сотрудника Центробанка, попытка выяснить данные банковской карты, запугивание взломом личного кабинета на портале «Госуслуги», гарантия супердохода от инвестиций и звонки от имени правоохранительных, государственных органов или банков через мессенджеры.

Специально для акции разработано более 70 макетов информационных материалов, видео- и аудиороликов. Главная цель информационной-просветительской кампании «Клади трубку» — научить людей распознавать телефонных мошенников и немедленно прерывать разговор с ними. Итогом акции должно стать снижение количества случаев IT-мошенничества в регионе за счет формирования у людей навыков и установок киберграмотного поведения.