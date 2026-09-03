В селе Сурхахи Ингушетии благоустраивают улицу имени Товсолта Аушева 

Как информировали газету «Ингушетия» в администрации Назрановского района, в рамках осуществляемых мероприятий проводятся работы по очистке дорожного полотна и прилегающей территории, ремонту и приведению в надлежащее состояние водостоков, а также восстановлению и обслуживанию элементов уличного освещения.

«Особое внимание уделяется обеспечению комфортного и безопасного передвижения жителей, улучшению состояния дорожной инфраструктуры и общему благоустройству улицы», — подчеркнули в муниципальном образовании.