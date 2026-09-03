В Сунже Ингушетии на «штрафстоянку» поместили трех бесхозных животных 

«Если это ваши животные, пожалуйста, позвоните по номеру 8 (962) 644-19-44, чтобы решить все формальности и забрать скот обратно», — обратились в мэрии к гражданам.

В администрации города лишний раз напомнили о том, что свободный выпас сельскохозяйственных животных и их появление на городских дорогах напрямую влияют на безопасность движения и нередко приводят к аварийным ситуациям, а также уничтожению муниципальных клумб и зеленых насаждений.